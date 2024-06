Une série de rapports économiques à venir et le témoignage au Congrès du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pourraient faire sortir les obligations d'État américaines d'une fourchette de négociation étroite.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des prix des obligations, ont oscillé entre 4,20 % et 4,35 % depuis la mi-juin, alors que le marché digérait des données montrant un ralentissement de l'inflation et des signes de ralentissement de la croissance économique dans certains indicateurs. Le rendement à 10 ans s'élevait à 4,33 % vendredi.

Jusqu'à présent, les chiffres économiques n'ont pas réussi à dissiper les doutes quant à l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt que la Fed sera en mesure d'opérer cette année, ce qui maintient les rendements des bons du Trésor dans une fourchette basse. Mais la semaine prochaine, les données sur l'emploi aux États-Unis, suivies des chiffres de l'inflation et de l'intervention de M. Powell, pourraient changer la donne.

"Le marché s'est installé dans une logique selon laquelle nous pourrions assister à un ralentissement progressif, mais pas à une peur de la croissance", a déclaré Garrett Melson, stratège de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. "Cela continuera à nous maintenir dans cette fourchette, mais la seule chose qui la fera baisser de manière significative est une augmentation du taux de chômage.

L'inflation mensuelle américaine mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) est restée inchangée en mai, selon un rapport publié vendredi, confirmant l'idée d'un ralentissement de l'inflation et d'une croissance résiliente qui a atténué les fluctuations du marché obligataire et soutenu les actions au cours des dernières semaines. Pourtant, les contrats à terme liés au taux des fonds fédéraux ont montré que les traders évaluaient à un peu moins de 50 points de base les réductions de taux pour l'année.

Les réactions du marché aux données sur l'emploi, attendues vendredi prochain, pourraient être exacerbées par une faible liquidité au cours d'une semaine où de nombreux opérateurs obligataires américains seront en vacances pour le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, a déclaré Hugh Nickola, responsable des titres à revenu fixe chez GenTrust.

"Le marché attend que l'autre chaussure tombe".

Une récente enquête de BofA Global Research a montré que les gestionnaires de fonds étaient les plus sous-pondérés en obligations depuis novembre 2022. Certains pensent que cela signifie que les rendements pourraient encore baisser si des données plus faibles renforcent les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux et stimulent l'augmentation des allocations en faveur des titres à revenu fixe.

Parmi les autres points forts du mois figurent les données sur les prix à la consommation prévues pour le 11 juillet. M. Powell devrait présenter son témoignage semestriel sur la politique monétaire le 9 juillet devant la commission bancaire du Sénat, a déclaré lundi le bureau de son président, le sénateur Sherrod Brown. Si la tradition se maintient, le président de la Fed fera le même témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants le lendemain.

Certains investisseurs ne sont pas convaincus que les rendements des bons du Trésor puissent encore baisser. Malgré son récent ralentissement, l'inflation s'est avérée plus tenace que prévu cette année, ce qui a contraint la Fed à revoir à la baisse ses prévisions quant à l'ampleur des réductions de taux. Un récent rebond inattendu de l'inflation en Australie a mis en évidence les difficultés rencontrées par certaines banques centrales pour maîtriser les prix à la consommation.

Dans le même temps, certains investisseurs estiment qu'il est peu probable que l'inflation revienne aux niveaux d'avant la pandémie et que l'économie américaine devrait afficher un niveau plus élevé de solidité sous-jacente, ce qui limite la baisse à long terme des rendements obligataires, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les taux de change et les taux chez Macquarie Group.

"Le marché s'est beaucoup plus habitué à l'idée que lorsque la Fed réduira ses taux, elle ne le fera pas dans des proportions aussi importantes que ce que l'on pensait il y a quelques mois", a déclaré M. Wizman. "Les gens ont ajusté leurs attentes, mais il y a une limite à la chute des rendements sur un mois de mauvaises données.