Wall St Week Ahead - Rester sur la touche ou acheter des actions ? Les investisseurs pèsent leur choix alors que le marché glisse

Alors que la baisse douloureuse des marchés se prolonge, les investisseurs sont confrontés à un choix difficile : rester sur les actions et espérer un redressement ou les éviter jusqu'à ce que des temps meilleurs arrivent.

Le S&P 500 est en baisse de 23% sur l'année, avec une brève reprise en octobre qui menace de s'effondrer après que de solides données sur l'emploi aux États-Unis aient renforcé les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux punissant le marché par une Réserve fédérale qui a fait de la lutte contre l'inflation sa priorité absolue.

Au fur et à mesure que les marchés ont chuté, les investisseurs méfiants ont réduit leurs avoirs en actions cette année en faveur d'un terrain plus sûr, attiré par des rendements plus élevés sur tout, des bons du Trésor aux comptes du marché monétaire.

Pourtant, certains investisseurs commencent à s'inquiéter du fait que rester sur la touche pourrait leur coûter cher lorsque le marché se retournera. Manquer quelques jours de gains importants peut réduire les rendements globaux au fil du temps, alors que les précédents points bas du marché ont été marqués par des reprises furieuses qui ont récompensé ceux qui sont restés dans les actions.

"C'est une question de choix : ai-je plus peur d'être sous-investi et de manquer une hausse et un rallye ou ai-je plus peur de prendre une mauvaise décision ?", a déclaré Glenn Koh, responsable du négoce mondial des actions à la Bank of America.

L'histoire montre qu'être sous-investi dans les actions peut conduire à manquer des gains substantiels. Selon une étude du Wells Fargo Investment Institute, le rendement annuel moyen des investisseurs est passé de 7,8 % à 3,2 % s'ils ont manqué les 20 meilleures journées boursières des trois dernières décennies.

Parallèlement, le marché a tendance à enregistrer ses plus forts gains dans le mois qui suit un creux, selon une étude de Goldman Sachs. La société a constaté que le S&P 500 a affiché un rendement médian de 16 % au cours du mois suivant le creux de huit marchés baissiers ou quasi-baissiers depuis 1980.

John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management, pense que de nombreuses nouvelles négatives sont déjà intégrées dans les marchés, notamment les craintes d'une récession. Sa société maintient son allocation standard aux actions en général dans ses portefeuilles.

La hausse dans 12 à 18 mois est bien meilleure que la baisse ... dans trois à six mois, a déclaré M. Lynch.

Les investisseurs attendent le rapport sur les prix à la consommation de la semaine prochaine pour savoir si les 300 points de base de hausse de taux déjà accordés par la Fed ont réduit l'inflation. Des signes indiquant que les prix restent élevés sont susceptibles de peser sur les marchés, ce qui réduirait encore davantage les arguments en faveur d'un maintien des actions.

Beaucoup d'investisseurs pensent qu'il est trop tôt pour être optimiste sur les actions. Les valorisations sont une source d'inquiétude : Le ratio cours/bénéfices à terme de l'indice S&P 500 a chuté à environ 16, contre près de 22 au début de l'année, mais il reste supérieur au niveau d'environ 10 fois les bénéfices observé pendant les affres de la crise financière de 2007-2009.

Et si les estimations de bénéfices ont faibli, elles pourraient encore baisser dans les semaines à venir, les investisseurs tenant compte d'un éventuel ralentissement économique. Les défis posés aux perspectives des entreprises deviendront plus clairs à partir de la semaine prochaine, lorsque les résultats du troisième trimestre commenceront à affluer.

Cette semaine, les stratèges de Morgan Stanley ont déclaré que le marché boursier était confronté à une baisse plus importante, soulignant les incertitudes liées aux bénéfices, notamment la hausse du dollar et la faiblesse de l'Europe.

"C'est l'un des environnements de prévisions macroéconomiques les plus difficiles que la plupart des entreprises aient jamais rencontrés", ont-ils écrit.

Au milieu de l'incertitude, les fonds d'actions classiques ont connu des sorties nettes pendant 35 semaines consécutives, selon Refinitiv Lipper. Pendant ce temps, les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs soldes de trésorerie moyens au niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies, selon la dernière enquête mensuelle de BofA Global Research.

King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Asset Management, a déclaré que nombre de ses clients investisseurs sont plus préoccupés par des pertes potentielles plus importantes que par le fait de manquer certains gains potentiels.

En fait, certains des clients de la société veulent augmenter davantage leurs positions en liquidités - même si beaucoup d'entre eux détiennent maintenant 5 à 10 % de leurs portefeuilles en liquidités par rapport à leur allocation plus typique dans le bas des chiffres.

"La conversation en ce moment ne porte pas sur le fait de manquer le rebond en soi, mais sur le fait de capturer 20 à 30 % de baisse supplémentaire", a déclaré M. Lip. "C'est ce qui préoccupe nos clients en ce moment".