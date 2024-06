(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* L'indice des banques tombe à son plus bas niveau en sept semaines

* Les valeurs cryptographiques chutent, le bitcoin atteignant son plus bas niveau en une semaine

* GM approuve un plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

* Les indices sont en baisse : Dow 0,62%, S&P 0,29%, Nasdaq 0,02%.

11 juin (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, les investisseurs se montrant prudents à la veille d'une mesure cruciale de l'inflation et d'une annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue cette semaine, même si une reprise de l'action d'Apple a permis d'atténuer les pertes.

Les actions d'Apple ont rebondi de 5,5 %, franchissant la barre des 200 dollars et atteignant un record historique. Elles avaient baissé au cours de la séance précédente à la suite de la présentation, lors d'une conférence de développeurs, de la stratégie très attendue du fabricant de l'iPhone en matière d'intelligence artificielle.

Cela a permis de limiter les pertes du Nasdaq et du S&P 500. Toutefois, les actions ont chuté de manière générale, 10 des 11 principaux secteurs du S&P 500 étant dans le rouge, alors que les marchés se préparent à la publication, mercredi, de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai et à la conclusion de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed.

"Je pense que les investisseurs, en particulier les investisseurs à court terme, se mettent un peu à l'écart pour éviter le risque d'une déclaration défavorable de la Fed", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments.

La banque centrale ne devrait pas modifier ses taux, mais elle publiera ses projections économiques actualisées et son "graphique en pointillés", qui montre où les décideurs politiques s'attendent à ce que les taux d'intérêt se situent cette année et à plus long terme.

Les chiffres de l'IPC et les projections de la Fed seront examinés de près après que des rapports récents ont envoyé des signaux contradictoires sur la santé sous-jacente de l'économie.

Les marchés ont revu à la baisse leurs attentes concernant la première baisse de taux de la Fed en septembre, estimant désormais à environ 50 % les chances d'une telle baisse, selon l'outil FedWatch du CME. Les contrats à terme sur les taux ne prévoient qu'une seule baisse cette année, contre deux avant la publication vendredi des chiffres de l'emploi non agricole.

"La Fed modifiera-t-elle ses orientations demain, peut-être ? Les marchés sont dans une sorte de va-et-vient avec la Fed parce qu'ils s'attendent à ce que quelque chose se passe", a déclaré Richard Christopher Whalen, président de Whalen Global Advisors.

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Bank of America, ont chuté de plus de 2 %, entraînant l'indice bancaire général à son plus bas niveau depuis sept semaines.

D'autres valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt ont reculé, Microsoft, Meta Platforms et Amazon.com perdant entre 0,5 % et 1 %, tandis que Tesla a glissé de 3,2 %

À 12:10 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 241,30 points, soit 0,62%, à 38 626,74, le S&P 500 était en baisse de 15,65 points, soit 0,29%, à 5 345,14, et le Nasdaq Composite était en baisse de 4,07 points, soit 0,02%, à 17 188,46.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a baissé de

0.8

%.

Les opérateurs pénitentiaires CoreCivic et Target Hospitality ont chuté respectivement de 20,3 % et 35,1 %, après que le service américain de l'immigration et des douanes a déclaré qu'il fermerait un centre de détention au Texas.

Les actions liées aux crypto-monnaies ont baissé en raison de la chute du bitcoin, les mineurs de bitcoins Riot Platforms et Marathon Digital et la bourse de crypto-monnaies Coinbase ayant chuté de 4 à 5 %.

General Motors a gagné près de 2,1 % après que le constructeur automobile a annoncé un plan de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.

Cleveland-Cliffs a chuté de 4,8 % après que le courtier J.P.Morgan a rétrogradé le titre sidérurgique de "surpondéré" à "neutre".

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,40 contre 1 sur le NYSE et de 1,97 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 14 nouveaux sommets sur 52 semaines et quatre nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 28 nouveaux sommets et 102 nouveaux creux.