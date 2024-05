(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent plus que prévu.

* Roblox s'effondre après la réduction de ses prévisions de chiffre d'affaires

* Les chiffres de l'inflation de la semaine prochaine en ligne de mire

* Les indices sont en hausse : Dow 0,47%, S&P 0,35%, Nasdaq 0,27%.

9 mai (Reuters) - Les principaux indices boursiers américains ont progressé jeudi, les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage apportant de nouvelles preuves de l'essoufflement du marché du travail américain et ravivant l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Après une ouverture en demi-teinte, les indices boursiers ont progressé dans la matinée, avec les grandes capitalisations Amazon, Microsoft et Alphabet en tête.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu pour atteindre 231 000 la semaine dernière, en données corrigées des variations saisonnières.

ont montré

. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes.

"Je considérerais les demandes d'allocations chômage comme une donnée favorable à la Fed, allant dans le sens d'un ralentissement de l'économie, ce qui devrait contribuer à réduire l'inflation", a déclaré Charlie Ripley, stratégiste d'investissement senior pour Allianz Investment Management.

Les données de la semaine dernière montrant

un ralentissement de la croissance de l'emploi

en avril et des

les offres d'emploi

en mars, à leur plus bas niveau depuis trois ans, ont amené les investisseurs à envisager une ou deux baisses de taux de la part de la Fed cette année. Avant cela, les traders n'envisageaient qu'une seule baisse de taux.

L'attention se portera sur les prix à la production et à la consommation de la semaine prochaine, ainsi que sur les commentaires des responsables politiques de la Fed pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux américains. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, devrait s'exprimer plus tard dans la journée.

À 11 h 21, le Dow Jones Industrial Average a gagné 183,76 points, soit 0,47 %, pour atteindre 39 240,15, le S&P 500 a gagné 18,38 points, soit 0,35 %, pour atteindre 5 206,05 et le Nasdaq Composite a gagné 44,74 points, soit 0,27 %, pour atteindre 16 347,49.

Dix des onze principaux secteurs de l'indice S&P ont progressé, avec en tête une hausse de 1,7 % de l'indice immobilier. L'opérateur de centres de données Equinix a bondi de 11,3 % après la publication de ses résultats du premier trimestre.

En revanche, le concepteur de puces Arm Holdings a chuté de près de 2 %, ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année étant inférieures aux attentes. Son grand rival Nvidia a glissé de 0,9 %.

Roblox a chuté de 22 % après que la plateforme de jeux vidéo a réduit ses prévisions de recettes annuelles, signe que les gens réduisent leurs dépenses dans un contexte de perspectives économiques incertaines et de niveaux d'inflation élevés.

Robinhood Markets a légèrement augmenté de 0,4 % après que le courtier en ligne a battu les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à des volumes d'échanges de crypto-monnaies importants et à des hausses de taux qui ont stimulé ses revenus d'intérêts nets.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,6 contre 1 sur le NYSE et de 1,71 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 109 nouveaux records et 57 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath, Shinjini Ganguli et Sweta Singh)