Un regard sur les marchés américains et mondiaux à venir par Samuel Indyk

La deuxième semaine d'août semble commencer sur une note légèrement plus positive que la première, les contrats à terme américains annonçant une ouverture en hausse après que Wall Street a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis les turbulences bancaires du mois de mars, les rendements ayant bondi.

Les répercussions de la modification de la politique de la Banque du Japon la semaine précédente, de l'abaissement de la note de la dette américaine et de l'annonce par le Trésor que l'émission d'obligations allait augmenter au troisième trimestre ont fait grimper les rendements des obligations à long terme à des sommets plurimensuels la semaine dernière, ce qui a pesé sur les marchés d'actions.

Les données de vendredi montrant un ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis ont apporté un peu de répit, mais les analystes ont tiré la sonnette d'alarme quant au rythme et à l'ampleur des mouvements du marché obligataire.

"La liquidation des taux d'intérêt est préoccupante", a déclaré Anshul Sehgal, co-responsable du négoce des taux américains chez Goldman Sachs, dans une note envoyée par courrier électronique à ses clients.

"En ce qui concerne les actions, elles se sont récemment négociées sur la croissance plutôt que sur les multiples, et l'on ne sait donc pas exactement quel sera l'impact, d'autant plus qu'il y a des courants contraires dans les deux sens en ce qui concerne ce que cette décision signifie pour le PIB.

Pour l'instant, le marché des actions semble un peu plus calme.

Les contrats à terme sur Wall Street annoncent une ouverture en légère hausse, bien que les actions européennes perdent environ 0,4 % - rattrapant ainsi la chute tardive de Wall Street vendredi - et que les actions asiatiques soient un peu plus faibles lundi.

L'humeur plus optimiste de Wall Street pourrait s'expliquer par le fait qu'un resserrement des conditions financières pourrait donner à la Fed une nouvelle excuse pour relâcher la pédale d'accélérateur en ce qui concerne un nouveau resserrement ou même pour réduire les taux plus tôt.

"Dans l'ensemble, cela devrait réduire les chances d'une nouvelle hausse des taux de la Fed, le resserrement matériel des indices des conditions financières fait une partie du travail de la Fed, et si nous assistons à une nouvelle baisse de 75 points de base, cela pourrait accélérer le processus de retour à la neutralité", a déclaré M. Sehgal de Goldman's.

L'indice du dollar, qui est tombé à son plus bas niveau en une semaine après la publication des chiffres de l'emploi vendredi, est en hausse d'environ 0,2 %, bénéficiant d'un euro plus faible après que la production industrielle allemande a chuté plus fortement que prévu en juin.

Les rendements, quant à eux, sont un peu plus élevés sur l'ensemble de la courbe américaine, augmentant d'environ 3 à 5 points de base.

Cette semaine, l'attention se tourne déjà vers le rapport critique de jeudi sur l'IPC américain, à la recherche de signes indiquant que la désinflation s'est réellement installée après que le rapport de juin ait montré les plus faibles augmentations annuelles des prix à la consommation depuis deux ans.

Dans le même temps, le nombre d'entreprises publiant leurs résultats devrait fortement ralentir, avec 33 sociétés du S&P 500 et 55 sociétés du STOXX 600 publiant leurs résultats cette semaine, selon la Deutsche Bank.

Les principaux développements qui devraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Données sur les tendances de l'emploi aux États-Unis

* Discours de Bostic et Bowman à la Fed

* Vente aux enchères de bons à 3 mois

* Résultats de Tyson Foods, ONEOK