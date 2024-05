Les actions américaines sont devenues négatives jeudi, l'enthousiasme suscité par les résultats trimestriels de Nvidia Corp s'étant estompé et les données économiques robustes ayant alimenté les inquiétudes quant à une politique monétaire plus ambitieuse et plus longue.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après la publication des données.

Les trois principaux indices boursiers américains se sont orientés à la baisse dans l'après-midi, les valeurs technologiques étant les seules à avoir progressé parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500.

"Le marché est à son plus haut niveau historique, les valorisations sont tendues et nous sortons de l'euphorie du rapport de Nvidia de mercredi soir", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

"Vous l'avez vu après les rapports de la Fed, vous l'avez vu après une poignée de données vraiment importantes - et je pense que c'est la même chose avec les résultats de NVIDIA - vous obtenez cette sorte d'explosion initiale ou de vente associée à la réaction initiale, puis le marché digère et se recalibre sur les attentes", a ajouté M. Mayfield.

Les actions du secteur des semi-conducteurs ont reçu une décharge d'adrénaline de la part de Nvidia, le fabricant de puces à grande capitalisation à l'avant-garde de l'optimisme en matière d'intelligence artificielle, lorsque l'entreprise a prévu des revenus trimestriels supérieurs aux estimations et a annoncé un fractionnement des actions.

Sur le plan économique, l'enquête Flash PMI de S&P Global a montré que l'activité des entreprises américaines s'est développée plus rapidement que ne le prévoyaient les économistes en mai.

Les données sont principalement considérées sous l'angle de la Fed, du calendrier de sa première baisse des taux d'intérêt et de la capacité de la banque centrale à maîtriser l'inflation sans déclencher de récession.

"L'indice PMI flash a été plus élevé que prévu, ce qui a donné des ailes aux faucons", a ajouté M. Mayfield. La réflexion s'est donc détournée de Nvidia pour s'orienter vers les taux d'intérêt et la notion de "plus haut pour plus longtemps".

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 609,91 points, soit 1,54 %, à 39 061,13, le S&P 500 a perdu 44,34 points, soit 0,84 %, à 5 262,67 et le Nasdaq Composite a perdu 96,85 points, soit 0,58 %, à 16 704,70.

Les actions européennes ont réduit leurs gains antérieurs pour terminer en hausse nominale, l'optimisme suscité par les bonnes prévisions de Nvidia ayant été tempéré par la baisse des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,07% et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 0,65%.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,44 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,4 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 1,26 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que les données ont suggéré que l'activité commerciale américaine s'est accélérée et que le marché du travail reste tendu, soutenant le discours de la Fed "plus haut pour plus longtemps".

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 11/32 pour atteindre un rendement de 4,4767%, contre 4,434% mercredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 17/32 pour atteindre un rendement de 4,5816%, contre 4,55% mercredi soir.

Le dollar a gagné du terrain contre un panier de devises mondiales après une série de données économiques américaines et de la zone euro.

L'indice du dollar a augmenté de 0,14%, avec l'euro en baisse de 0,16% à 1,0804 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,06 % par rapport au billet vert, à 156,89 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2689 $, en baisse de 0,20 % sur la journée.

Les prix du pétrole brut ont inversé les gains antérieurs pour enregistrer leur quatrième séance consécutive, l'idée que les taux d'intérêt restent restrictifs plus longtemps que prévu ayant soulevé la possibilité d'un affaiblissement de la demande américaine.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,90 % pour s'établir à 76,87 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 81,36 dollars le baril, en baisse de 0,66 % sur la journée.

Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau en une semaine à la suite de la publication des minutes de la Fed.

L'or au comptant a chuté de 1,8% à 2 335,19 dollars l'once.