Les investisseurs ont digéré les données chinoises qui ont renforcé les craintes d'un ralentissement économique et se sont tournés vers un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté d'environ 0,5 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux peu varié. Les actions européennes ont légèrement augmenté lundi, le secteur des voyages et des loisirs étant en tête des gains, l'indice paneuropéen STOXX 600 ayant progressé de 0,18%.

Les prix à la consommation en Chine ont baissé en juin, les laissant presque inchangés par rapport à l'année précédente, tandis que les prix à la production se sont enfoncés davantage dans le territoire négatif.

Cette faiblesse laisse entrevoir la possibilité d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire, mais souligne également le défi auquel Pékin est confronté pour relancer son économie et éviter une spirale déflationniste.

"La Chine n'est qu'un symptôme. Nous constatons un affaiblissement de la croissance dans le monde entier en raison de l'effet des taux d'intérêt plus élevés. La Chine y est exposée en raison de sa sensibilité aux exportations", a déclaré Matthias Scheiber, responsable mondial de la gestion de portefeuilles multi-actifs chez Allspring Global Investments à Londres.

Lundi, Citigroup a rétrogradé les actions américaines en prévision d'un recul des actions de croissance et d'une récession au quatrième trimestre de l'année, tout en misant sur des homologues européens en perte de vitesse en les relevant.

La société de courtage a ramené sa note sur les actions américaines de "surpondérer" à "neutre" après une forte hausse au premier semestre de l'année. Elle a averti que les valeurs de croissance étaient prêtes à reculer alors que l'"euphorie" autour de l'intelligence artificielle entre dans une phase plus "digestive".

La saison des résultats commence cette semaine avec JPMorgan, Citi, Wells Fargo, State Street et PepsiCo, entre autres.

RALENTISSEMENT DE L'IPC

Les prix à la consommation aux États-Unis devraient montrer mercredi que l'inflation globale a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis début 2021, à 3,1 %, contre 9,1 % un an plus tôt.

Par ailleurs, les stocks des grossistes américains sont restés inchangés en mai après avoir diminué pendant deux mois consécutifs, ce qui suggère que l'investissement dans les stocks pourrait soutenir la croissance économique au deuxième trimestre.

"Les marchés se rapprochent de notre point de vue selon lequel les banques centrales seront obligées de maintenir une politique restrictive pour freiner les pressions inflationnistes", ont écrit les stratèges du BlackRock Investment Institute dans une note datée de lundi. "Les données sur l'inflation aux États-Unis cette semaine pourraient soutenir la récente hausse des rendements obligataires, car les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente ses taux d'intérêt.

Les marchés pensent toujours que la Réserve fédérale est susceptible de relever ses taux ce mois-ci, mais la faiblesse de l'IPC pourrait réduire le risque d'une nouvelle hausse en septembre.

Actuellement, les contrats à terme impliquent une probabilité d'environ 90 % d'une hausse à 5,25 %-5,5 % ce mois-ci, soit une augmentation de 25 points de base.

Les responsables de la Fed se sont montrés majoritairement optimistes dans leurs communications, notamment Loretta Mester, qui a déclaré lundi que les niveaux toujours élevés des pressions inflationnistes sous-jacentes incitaient la banque centrale à procéder à de nouvelles hausses de taux.

Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a ajouté lors d'une intervention lundi que la banque centrale était sur le point d'atteindre le niveau approprié de taux d'intérêt : "Je pense que nous en sommes proches.

Les marchés ont également intégré des taux plus élevés en Europe et au Royaume-Uni. La banque centrale du Canada se réunit cette semaine et les marchés estiment à 69 % les chances d'une nouvelle hausse.

Le risque de voir les taux mondiaux augmenter plus longtemps a causé des dégâts sur les marchés obligataires, où les rendements américains à 10 ans ont bondi de 23 points de base la semaine dernière, les rendements allemands ont augmenté de 24 points de base et les rendements britanniques ont fait un bond de 26 points de base. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a chuté de 4,8 points de base lundi pour atteindre 4,000 %.

Le rendement des obligations américaines à deux ans s'est établi à 4,866 %, après avoir atteint la semaine dernière son plus haut niveau en 16 ans, à savoir 5,12 %.

Le dollar est tombé lundi à son plus bas niveau depuis trois semaines face au yen, les investisseurs continuant à croire que la Réserve fédérale est proche de la fin de son cycle de resserrement.

L'indice du dollar a baissé de 0,25 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,23 % et que la livre est restée stable.

Sur les marchés des matières premières, l'or a peu varié après avoir légèrement progressé la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont baissé lundi après la publication de données économiques médiocres par les principaux consommateurs que sont les États-Unis et la Chine, bien que les réductions attendues de l'offre de brut par l'Arabie saoudite et la Russie aient limité les pertes.

Le brut américain a chuté de 1,04% à 73,09 dollars le baril et le Brent était à 77,74 dollars, en baisse de 0,93% sur la journée.