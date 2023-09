Wall Street était en forte hausse et le billet vert a bondi jeudi, les données économiques solides n'ayant pas modifié les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale laissera son taux d'intérêt directeur inchangé la semaine prochaine.

Un rallye général a permis aux trois principaux indices boursiers de progresser fortement, la trajectoire ascendante continue des prix du pétrole aidant les actions du secteur de l'énergie à surperformer le marché en général.

Une série de données économiques publiées avant la cloche d'ouverture a montré que les prix de l'énergie, en particulier l'essence, étaient en grande partie responsables d'une hausse plus importante que prévu des prix à la production et d'un consensus plus favorable pour les ventes au détail.

"Il y a une raison pour laquelle la Fed se concentre sur l'inflation de base", a déclaré Tim Ghriskey, senior portfolio strategist Ingalls & Snyder à New York. "Les prix de l'alimentation et de l'énergie sont volatiles et saisonniers, donc (le rapport PPI) ne changera pas leurs actions dans la période à venir.

"L'IPP de base a continué à ralentir en glissement annuel et les ventes au détail ont été plus fortes", a ajouté M. Ghriskey. "Il ne s'agit pas d'une économie faible.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux d'intérêt directeur à un niveau record, mais a également laissé entendre que cette dernière augmentation serait la dernière.

"Dès qu'une banque centrale décide de faire une pause, tout le monde s'y met", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie. "Le sentiment général est que le cycle de hausse des taux est terminé pour l'instant.

Les marchés financiers ont intégré une probabilité de 97 % que la Fed maintienne le taux cible des fed funds à 5,25 %-5,50 % à l'issue de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, et une probabilité croissante de 63,6 % qu'elle le maintienne lors de la réunion de novembre qui suivra, d'après l'outil FedWatch de CME.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 357,95 points, soit 1,04 %, à 34 933,48, le S&P 500 a gagné 36,83 points, soit 0,82 %, à 4 504,27 et le Nasdaq Composite a ajouté 107,14 points, soit 0,78 %, à 13 920,73.

Les actions européennes ont enregistré leur plus forte hausse en un jour depuis six mois, après que la BCE, qui a relevé ses taux d'intérêt pour la dixième fois consécutive, a laissé entendre qu'elle arrivait à la fin de son cycle de resserrement de la politique monétaire.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 1,52 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a gagné 0,81 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,71 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,66 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 1,41 %.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis six mois par rapport à un panier de devises mondiales, à la suite des données économiques américaines plus élevées que prévu et de la faiblesse de l'euro après la décision de la BCE sur les taux d'intérêt.

L'indice du dollar a augmenté de 0,6 %, tandis que l'euro a baissé de 0,86 % à 1,0636 dollar.

Le yen japonais est resté stable par rapport au billet vert à 147,49 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2402 $, en baisse de 0,69 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain sont restés dans la fourchette, mais ils ont augmenté en dernier lieu, alors que les investisseurs digéraient les rapports sur l'IPP et les ventes au détail.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 10/32 pour atteindre un rendement de 4,2863%, contre 4,248% mercredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 25/32 pour atteindre un rendement de 4,385%, contre 4,337% mercredi soir.

Les prix du pétrole ont augmenté, le Brent atteignant son plus haut niveau de l'année, le resserrement de l'offre ayant compensé les inquiétudes concernant la demande.

Le brut américain a bondi de 1,85% pour s'établir à 90,16 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 93,70 dollars le baril, en hausse de 1,98% sur la journée.

Les prix de l'or ont rebondi après une première baisse en raison du renforcement du billet vert, et étaient en dernière position en légère hausse.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 908,90 dollars l'once.