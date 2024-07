La Banque d'Angleterre a présenté mercredi les détails d'un nouvel outil de stabilité financière que les assureurs et les fonds de pension pourront utiliser en cas de fortes turbulences sur le marché des obligations d'État britanniques.

La BoE a déclaré que le Contingent Non-Bank Financial Institution Repo Facility (CNRF) permettra aux entreprises d'emprunter des liquidités auprès de la BoE, en utilisant les obligations d'État qu'elles possèdent comme garantie, et sera ouvert aux demandes à partir du quatrième trimestre de cette année.

La nouvelle facilité de mise en pension, dont les grandes lignes ont été présentées par la BoE en mars dernier et en septembre de l'année dernière, est une réponse aux crises qui ont affecté le marché britannique des obligations d'État, d'une valeur de 2,4 billions de livres (3,1 billions de dollars), au cours des dernières années.

Une "ruée vers les liquidités" lorsque les économies ont été bloquées en mars 2020 pour lutter contre la pandémie de COVID-19 a contraint les banques centrales à injecter des liquidités sur les marchés afin d'empêcher le gel de certains fonds.

Cela a incité les régulateurs à examiner de plus près la manière dont les acteurs non bancaires, tels que les fonds, les assureurs et autres, qui représentent la moitié des actifs financiers britanniques, font face aux tensions du marché.

La BoE a dû intervenir en septembre 2022 pour acheter des obligations d'État, après que leurs rendements se soient envolés à la suite des plans de réduction d'impôts non financés du Premier ministre de l'époque, Liz Truss, ce qui a créé des problèmes pour les fonds d'investissement guidés par le passif (LDI) utilisés par les fonds de pension.

Les fonds LDI, les fonds de pension et les assureurs pourront utiliser la nouvelle facilité de mise en pension.

"Il est prévu que le CNRF soit activé lorsque la Banque, à sa seule discrétion, juge qu'il y a un dysfonctionnement important du marché des gilts présentant des risques pour la stabilité financière du Royaume-Uni", a déclaré la BoE.

L'utilisation de la facilité sera facturée à un taux supérieur au taux d'escompte, fixé de manière à être peu attrayant en temps normal mais attrayant en cas de dysfonctionnement du marché.

(1 $ = 0,7737 livre)