La Banque d'Angleterre réduira son taux d'escompte à 5 % la semaine prochaine, selon une majorité d'économistes interrogés par Reuters. L'inflation devant rester proche de l'objectif fixé, elle s'engagera sur la voie d'une réduction lente et régulière, avec une nouvelle baisse cette année.

Toutefois, les marchés n'évaluent qu'à environ 45 % les chances d'une réduction et plusieurs économistes ont refusé de dire si la première réduction interviendrait en août ou en septembre.

Le taux d'escompte est à son plus haut niveau depuis 16 ans, soit 5,25 %, depuis août dernier. La BoE a été l'une des premières banques centrales à commencer à augmenter les coûts d'emprunt après la pandémie de COVID-19 et, comme ses homologues, elle envisage maintenant d'assouplir sa politique.

Plus de 80 % des économistes (49 sur 60) interrogés dans le cadre du sondage réalisé entre le 18 et le 24 juillet ont estimé que la Banque ramènerait son taux directeur à 5 % le 1er août. Cependant, un échantillon similaire de répondants à un sondage de juin était plus convaincu d'une action la semaine prochaine, 97% la prédisant à ce moment-là.

La Banque publiera son rapport trimestriel sur la politique monétaire en même temps que l'annonce des taux la semaine prochaine et tiendra une conférence de presse.

"Nous prévoyons une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine, bien que la décision semble beaucoup plus proche qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Les arguments en faveur d'une baisse des taux sont loin d'être clairs", a fait remarquer Allan Monks, de J.P. Morgan.

"Si les taux sont abaissés en août, il est probable que ce soit par un vote serré de 5 contre 4.

En juin, le comité de politique monétaire a voté par 7 voix contre 2 le maintien du taux d'escompte, mais certains de ses membres ont déclaré que leur opinion était désormais "finement équilibrée".

Une baisse en août placerait la BoE devant la Réserve fédérale américaine, qui devrait attendre jusqu'en septembre, mais derrière la Banque centrale européenne, qui a procédé à sa première baisse en juin et qui, bien qu'elle ait fait une pause ce mois-ci, a déclaré que le mois de septembre était "tout à fait ouvert".

L'inflation britannique s'est maintenue à 2 % en juin - l'objectif de la Banque - mais a défié les prévisions d'une légère baisse, et bien que les salaires aient augmenté un peu plus lentement, ils ont encore progressé à un rythme normalement trop élevé pour la Banque, et les marchés ont réduit les paris sur une décision en août.

Les salaires ont augmenté de 5,7 % au cours des trois mois précédant mai par rapport à l'année précédente, soit près du double du taux qui serait compatible avec l'objectif d'inflation de 2 % de la BoE.

Néanmoins, l'inflation devrait être relativement modérée et proche de l'objectif jusqu'en 2025.

PAUSE POUR RESPIRER

Après l'ajustement du mois d'août, la Banque fera une pause en septembre avant de réduire de 25 points de base en novembre pour ramener le taux d'escompte à 4,75 %, selon les prévisions médianes. Elle fera une autre pause en décembre.

Interrogés sur ce qui était le plus probable concernant leurs prévisions pour la fin de l'année 2024, 77 % des personnes interrogées, soit 17 sur 22, ont répondu à une question supplémentaire que le taux d'escompte serait plus élevé qu'ils ne le prévoient.

Le rythme sera tout aussi lent et régulier l'année prochaine, avec des réductions de 25 points de base aux premier et deuxième trimestres, de 50 au troisième et de 25 au quatrième, pour que le taux d'escompte soit de 3,50 % à la fin de l'année 2025.

"Une baisse de 25 points de base par trimestre, en gros. Un chemin très progressif vers ce que nous pensons être le taux terminal et le taux neutre, qui se situe juste autour de 3 %", a déclaré Sanjay Raja de la Deutsche Bank.

"Nous y parviendrons à l'été 2026, il s'agit donc d'un cycle de réduction des taux très prolongé vers une politique neutre.

La croissance sera également régulière - l'économie devrait croître de 0,3 % chaque trimestre jusqu'à la fin de l'année 2025.

Cette année, la croissance du PIB augmentera de 0,8 % avant de s'accélérer pour atteindre 1,3 % l'année prochaine, soit un peu plus vite que prévu en juin.

