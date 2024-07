La livre sterling a légèrement baissé jeudi, mais est restée largement au-dessus de la mêlée qui a secoué d'autres devises, les investisseurs ayant augmenté leurs paris sur les baisses de taux de la Banque d'Angleterre en 2024.

La livre sterling était en baisse de 0,12 % à 1,2891 $, s'éloignant un peu plus de son plus haut niveau en un an de 1,3044 $ atteint la semaine dernière.

Elle a davantage baissé face à l'euro, qui était en hausse de 0,26% par rapport à la livre à 84,22 pence.

Les traders ont augmenté leurs paris sur les réductions de taux de la BoE avant la décision de la semaine prochaine, comme l'ont montré les prix sur les marchés de produits dérivés.

Deux réductions de taux d'intérêt sont désormais prévues d'ici décembre, alors que la décision de jeudi prochain reste sur le fil du rasoir. Les rendements des obligations britanniques ont baissé, ce qui a pesé sur la livre.

Ce changement est dû en grande partie à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt aux États-Unis, après une série de données économiques peu encourageantes et les commentaires d'anciens responsables de la Réserve fédérale en faveur d'une réduction des taux.

Compte tenu de la taille et de l'importance de l'économie américaine et du dollar, les changements dans les attentes de la Fed ont tendance à se répercuter sur les autres économies développées.

"Si la BoE réduit effectivement son taux d'intérêt la semaine dernière, cela pourrait être un recul (pour la livre sterling)", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Je pense qu'il faut s'attendre à un peu plus de volatilité", a-t-elle ajouté. "Mais je pense que la livre sterling peut continuer à progresser, en particulier par rapport à l'euro.

Mme Foley a déclaré que la stabilité politique après la victoire écrasante des travaillistes aux élections générales pourrait contribuer à stimuler la livre.

La livre sterling a évité la volatilité observée ailleurs sur les marchés jeudi. Les actions ont chuté après la chute des valeurs technologiques aux États-Unis mercredi, tandis que le yen japonais s'est fortement redressé, les opérateurs s'attendant à une modification des taux d'intérêt.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,25 % à 104,12 jeudi.