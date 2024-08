La livre sterling s'est stabilisée vendredi après avoir subi des pertes importantes la veille lorsque la Banque d'Angleterre (BoE) a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de quatre ans.

La livre sterling est restée stable à 1,2739 $, après avoir atteint un nouveau plus bas d'un mois à 1,2708 $ plus tôt dans la session, et était en voie d'afficher sa plus forte baisse hebdomadaire en près de quatre mois, soit une baisse de 1 %.

La BoE a réduit ses taux jeudi d'un quart de point à 5 % lors d'un vote serré de ses décideurs, soulignant l'ampleur des risques d'inflation qui pèsent toujours sur l'économie.

Le gouverneur Andrew Bailey a souligné que la banque centrale ne s'engageait pas dans une série de baisses de taux rapides, affirmant que la meilleure performance de l'économie au cours des derniers mois pourrait maintenir les risques d'inflation sur le radar.

Cependant, la livre a continué à s'affaiblir par rapport à l'euro, touchant un plus bas de huit semaines de 84,995 pence à un moment donné vendredi. L'euro/livre sterling était en hausse de 0,27% à 84,915 pence.

"En ce qui concerne l'avenir, nous pensons que le taux directeur britannique pourrait être réduit davantage que celui de la zone euro et nous pensons que l'euro/la livre sterling pourrait augmenter lentement", ont déclaré les analystes d'ING. "Nous avons été trop optimistes sur l'euro/la livre sterling cette année, mais nous sommes toujours favorables à des niveaux supérieurs à 85 plus tard dans l'année.

Les investisseurs tablent sur une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la part de la BoE dans le courant de l'année.

Entre-temps, le dollar s'est affaibli par rapport aux autres principales devises avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui devraient montrer que l'emploi américain a augmenté à un rythme plus lent, mais toujours sain, en juillet.

Une vague de ventes a frappé les marchés boursiers jeudi et vendredi, tandis que les devises et les obligations refuges ont augmenté après que les données montrant un effondrement surprise de l'industrie manufacturière américaine aient ravivé les inquiétudes concernant un ralentissement de l'activité.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré en début de semaine qu'une réduction des taux américains pourrait avoir lieu lors de la réunion de politique générale du mois prochain, mais après la lecture terne de l'usine, les traders estiment qu'il y a plus de chances qu'une réduction plus importante des taux de 50 points de base ait lieu le mois prochain.