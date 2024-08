Le marché de l'emploi britannique a montré de nouveaux signes de ralentissement le mois dernier et les employeurs ont augmenté les salaires plus lentement, selon une enquête qui fera partie des discussions de la Banque d'Angleterre sur le moment de réduire à nouveau les taux d'intérêt.

La Confédération du recrutement et de l'emploi a déclaré que les embauches permanentes prolongeaient un déclin de près de deux ans, bien que la baisse ait été moins marquée qu'un mois plus tôt, et que les augmentations de salaire aient été plus faibles qu'en juin.

Pour le personnel temporaire, le rythme des augmentations de salaire a été le plus faible depuis près de trois ans et demi, a déclaré la REC, qui réalise l'enquête avec le cabinet d'expertise comptable KPMG.

"Les entreprises pourraient être prudentes et ne pas se lancer dans leurs stratégies de recrutement et d'investissement tant qu'elles n'auront pas reçu plus d'informations de la part de la chancelière dans son budget d'automne", a déclaré Jon Holt, directeur général de KPMG au Royaume-Uni, en faisant référence à la déclaration fiscale de la ministre des finances, Rachel Reeves, du 30 octobre.

L'enquête a été réalisée entre le 11 et le 25 juillet, après les élections du 4 juillet remportées par le parti travailliste de centre-gauche, mais avant que la BoE ne réduise ses taux d'intérêt le 1er août pour la première fois depuis 2020, après les avoir portés à leur niveau le plus élevé en 16 ans.

La BoE surveille la croissance des salaires dans le cadre de son évaluation des pressions inflationnistes dans l'économie. (Rédaction : William Schomberg ; édition : David Milliken)