Les employeurs britanniques ont proposé des salaires annuels moyens de 4,9 % au cours des trois mois précédant le mois de juin, sans changement par rapport au mois précédent, selon les données de l'industrie, ce qui montre que la croissance des salaires reste forte et que les inquiétudes de la Banque d'Angleterre en matière d'inflation pourraient s'estomper.

Brightmine, qui a compilé les données sur la base de 145 accords salariaux couvrant 370 000 employés, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance des salaires ralentisse en raison d'une inflation plus faible que l'année dernière.

Le nouveau gouvernement travailliste britannique prévoit en effet de prendre en compte l'augmentation du coût de la vie et d'aligner le salaire horaire minimum des jeunes travailleurs sur celui des travailleurs âgés de 23 ans et plus.

"Le gouvernement annonce généralement les augmentations des taux du salaire minimum national en novembre de chaque année. Les entreprises dont les employés sont rémunérés à ces taux peuvent commencer à modéliser ce que les changements proposés signifieraient ... en particulier si la suppression des taux pour adultes basés sur l'âge est confirmée", a déclaré Sheila Attwood, responsable senior du contenu chez Brightmine.

Les fortes hausses du salaire minimum - dont une augmentation de 9,8 % en avril pour atteindre l'objectif de l'ancien gouvernement conservateur de le porter à deux tiers du salaire médian - ont déjà eu un impact notable sur le salaire moyen.

Si les accords salariaux liés à l'augmentation du salaire minimum étaient exclus, l'accord salarial médian du dernier trimestre aurait été inférieur de 0,6 point de pourcentage, selon Brightmine.

La semaine prochaine, la BoE doit publier de nouvelles prévisions d'inflation, mais les investisseurs ont réduit les paris selon lesquels elle réduirait également les taux d'intérêt, qui sont au plus haut depuis 16 ans, après que les données officielles sur la croissance des salaires et l'inflation des prix des services soient restées élevées la semaine dernière.

Les données officielles ont montré que les salaires hebdomadaires moyens au cours des trois mois jusqu'à juin étaient 5,7 % plus élevés qu'un an plus tôt, presque le double de l'augmentation que la plupart des décideurs politiques de la BoE considèrent comme compatible avec l'inflation des prix à la consommation qui reste à son objectif de 2 %.