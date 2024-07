La hausse de l'épargne des ménages britanniques depuis la pandémie de COVID-19 semble être là pour durer et ne peut être entièrement expliquée par la hausse des taux d'intérêt ou les craintes liées au chômage, selon l'agence de statistiques du pays.

L'analyse publiée lundi par l'Office des statistiques nationales a montré que les ménages britanniques ont épargné 11,1 % de leurs revenus au cours des trois premiers mois de cette année, contre 5,8 % au cours du dernier trimestre de 2019. Il s'agit du taux le plus élevé depuis 2010, si l'on exclut le début de la pandémie où il a grimpé à 27,4%.

La hausse persistante du taux d'épargne des ménages en Grande-Bretagne contraste avec les États-Unis et, dans une moindre mesure, avec la zone euro.

Le taux d'épargne des particuliers aux États-Unis est légèrement inférieur à 4 %, soit environ 3 points de pourcentage de moins qu'en 2019. Le taux d'épargne de la zone euro (14,7 %) est supérieur à celui de la Grande-Bretagne, mais il a moins augmenté depuis 2019.

Le taux d'épargne représente le pourcentage du revenu des ménages après impôts et prestations qui n'est pas dépensé. Les cotisations de retraite des employeurs et les variations de la valeur de l'épargne-retraite sont également considérées comme des revenus.

L'excédent d'épargne accumulé par les ménages britanniques depuis la pandémie se situe désormais entre 143 et 338 milliards de livres (185 et 437 milliards de dollars), selon l'ONS.

"Les ménages britanniques ont été réticents à dépenser cette épargne accumulée, contrairement aux États-Unis où elle a joué un rôle important dans le soutien de la consommation des ménages et de la croissance économique", a ajouté l'ONS.

TEMPORAIRE OU PERMANENT ?

Une grande partie de cette épargne était détenue sous forme de liquidités plutôt que sous forme d'investissements à long terme, ce qui suggère que les ménages britanniques ne la considèrent pas comme permanente, selon l'ONS.

La question de savoir si l'épargne passée est dépensée - ou si le taux d'épargne élevé actuel retombe à son niveau d'avant la pandémie - est importante à la fois pour les détaillants et pour la Banque d'Angleterre.

Les volumes de vente au détail sont encore légèrement inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie, et la décision de dépenser l'épargne passée ou de réduire le taux d'épargne à l'avenir stimulerait la demande des consommateurs et pourrait alimenter l'inflation.

L'analyse de l'ONS suggère que plus de 40 % de l'augmentation du taux d'épargne depuis 2019 reflète la hausse des taux d'intérêt et l'évolution des attentes en matière de revenus.

Les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre sont passés de 0,1 % à 5,25 % entre décembre 2021 et août 2023, rendant l'emprunt plus coûteux et l'épargne plus rémunératrice. Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale ne réduise ses taux que lentement au cours des 12 prochains mois.

Moins de 10 % de l'augmentation du taux d'épargne correspond à une épargne de précaution supplémentaire motivée par la crainte du chômage.

Mais près de la moitié de l'augmentation est due à d'"autres facteurs" qui, selon l'ONS, peuvent inclure des inquiétudes géopolitiques ou économiques qui ne sont pas directement liées au chômage ou aux taux d'intérêt.

"La dure réalité de la perte de revenus et de l'instabilité économique pendant la pandémie de COVID-19 a rappelé brutalement les dangers d'une épargne insuffisante", a déclaré Myron Jobson, analyste principal des finances personnelles à la plate-forme de fonds Interactive Investor. (1 $ = 0,7733 livre) (Reportage de David Milliken Rédaction de Christina Fincher)