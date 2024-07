Quinze personnes ont été tuées et plus de 150 sont portées disparues après qu'un bateau transportant 300 passagers en provenance de Gambie a chaviré lundi près de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

La route migratoire de l'Atlantique, qui va de la côte de l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries et qui est généralement empruntée par les migrants africains qui tentent de rejoindre l'Espagne, est l'une des plus meurtrières au monde. L'été est la période la plus active.

Dans un communiqué publié mercredi, l'OIM a déclaré que les garde-côtes mauritaniens avaient secouru 120 personnes et que 10 d'entre elles avaient été transférées d'urgence dans des hôpitaux, tandis que les efforts pour localiser les disparus se poursuivaient.