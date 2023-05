Le shilling du Kenya et le cedi du Ghana devraient s'affaiblir face au dollar dans la semaine à venir jusqu'à jeudi, tandis que le shilling de l'Ouganda restera stable, selon les traders.

KENYA

Le shilling kenyan devrait rester sur une trajectoire descendante au cours de la semaine prochaine, la demande de dollars en fin de mois pesant sur la monnaie locale, qui a subi une pression soutenue de la part des importateurs de pétrole et du secteur manufacturier.

Les banques commerciales ont coté le shilling à 138,15/138,35 pour un dollar - son niveau le plus bas - comparé à la clôture de jeudi dernier de 137,40/60.

Le shilling devrait rester faible dans un avenir prévisible, la demande de dollars en fin de mois pesant également sur la monnaie, a déclaré un trader d'une banque commerciale.

Le shilling a perdu plus de 10,7% par rapport au dollar cette année et a atteint des niveaux planchers à plusieurs reprises, selon les données de Refinitiv.

OUGANDA

Le shilling ougandais devrait être globalement stable, soutenu par les entrées de dollars des organisations non gouvernementales en fin de mois, selon les traders.

Les banques commerciales ont coté le shilling à 3,725/3,735, comparé à la clôture de jeudi dernier à 3,720/3,730.

Un trader d'une banque commerciale a déclaré qu'ils anticipaient des entrées de dollars de la part des organisations non gouvernementales et de certains exportateurs de matières premières qui augmentent généralement vers la fin du mois.

"Ces flux devraient permettre à l'unité locale de rester soutenue à court terme", a-t-il déclaré.

Les organisations non gouvernementales qui reçoivent leurs dons en devises fortes effectuent généralement des conversions à la fin du mois pour faire face aux dépenses opérationnelles telles que les salaires.

GHANA

Le cedi ghanéen pourrait être sous pression en raison d'une reprise attendue de la demande de dollars dans les secteurs de l'énergie et du commerce. Les données de Refinitiv Eikon ont montré que le cedi s'échangeait à 10,8500 pour un dollar jeudi, comparé à 10,5500 à la clôture de jeudi dernier. La monnaie est restée assez forte depuis que le Ghana a décroché un accord de 3 milliards de dollars avec le FMI la semaine dernière, avec un décaissement immédiat de 600 millions de dollars. "Nous sommes susceptibles de voir un dollar plus fort dans la semaine à venir, car nous nous attendons à un retour de la demande de devises de la part des entreprises locales, en particulier dans les secteurs de l'énergie et du commerce", a déclaré Andrews Akoto, responsable des opérations de change à Absa Bank Ghana Limited.