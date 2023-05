La crise politique qui engloutit le Pakistan érode les espoirs que ce pays d'Asie du Sud puisse remettre sur les rails le programme dont il a tant besoin avec le Fonds monétaire international et échapper à une véritable crise de la dette, selon les analystes.

De violents affrontements entre les partisans d'Imran Khan et la police ont éclaté dans tout le pays après l'arrestation de l'ancien premier ministre par l'agence pakistanaise de lutte contre la corruption, mardi.

Cette dernière rupture dans la politique fébrile du Pakistan intervient alors que ce pays de 230 millions d'habitants se prépare à organiser des élections serrées à l'automne, tout en étant confronté à la pire crise économique qu'il ait connue depuis des décennies, avec des réserves qui s'amenuisent et un programme du FMI de 6,5 milliards de dollars qui arrive à échéance en juin et peu d'autres sources de financement en vue.

"Avec les manifestants dans les rues, le FMI sera encore plus réticent à relancer l'accord de prêt", a déclaré Gareth Leather, économiste principal pour l'Asie émergente chez Capital Economics.

Les troubles survenus depuis l'éviction de M. Khan il y a un peu plus d'un an ont marqué l'économie et les marchés du pays.

La roupie pakistanaise a perdu près de 50 % au cours des 12 derniers mois. Le principal indice boursier a subi une baisse à deux chiffres au cours de la même période.

Mercredi, la roupie a chuté à un niveau record de 289,5 pour un dollar. Les obligations internationales du pays, qui se trouvaient déjà dans une situation de détresse profonde, à 32 cents, ont baissé de plus d'un cent pour un dollar au cours de la journée.

Milo Gunasinghe, analyste chez JPMorgan, a déclaré que l'incertitude politique n'était pas en vue et que le programme du FMI restait dans l'impasse.

"Les derniers développements ont probablement réduit toute perspective de percée politique des deux côtés", a déclaré M. Gunasinghe.

La banque a récemment abaissé ses prévisions de croissance pour 2023 de 1,3 % à 0,1 % et a mis en garde contre un "choc stagflationniste" en raison des retards dans les négociations avec le FMI, tandis que la banque centrale a augmenté son taux d'intérêt directeur à un niveau record de 21 % pour lutter contre l'inflation à deux chiffres.

Le pays doté de l'arme nucléaire est confronté au risque d'un défaut de paiement s'il ne bénéficie pas d'un soutien massif. Le ratio dette publique brute/PIB s'élève à 73,5 %, selon les données gouvernementales de décembre. Les réserves de change, qui s'élèvent à 4,457 milliards de dollars, couvrent à peine un mois d'importations.

"Le FMI a la capacité et la flexibilité d'aider les pays membres dans diverses circonstances politiques", a déclaré Reza Baqir, ancien gouverneur de la banque centrale du Pakistan et responsable mondial des services de conseil aux États souverains chez Alvarez and Marsal.

"Il appartient généralement au pays de présenter un plan crédible de politiques et de financement qui, face à l'incertitude politique, permettra de résoudre de manière crédible les problèmes de balance des paiements des membres.

Les forces armées restent l'institution la plus puissante du Pakistan, ayant gouverné directement pendant près de la moitié des 75 ans d'histoire du pays, à travers trois coups d'État.

Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer, basé à Londres, a ajouté qu'à moins que la loi martiale ne soit imposée, il n'y avait aucune raison pour que le FMI suspende les discussions.

"Toutefois, les actes de violence justifient probablement un report des élections et rendent encore plus difficile un engagement crédible en faveur de coupes budgétaires douloureuses", a-t-il déclaré.