La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi que si le Congrès ne parvenait pas à relever le plafond de la dette fédérale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, l'économie américaine en souffrirait énormément et le dollar, monnaie de réserve mondiale, s'en trouverait affaibli.

Interrogée sur la possibilité pour le Trésor américain de donner la priorité aux paiements aux détenteurs d'obligations en cas de défaut de paiement, Mme Yellen a déclaré à CNBC que le président Joe Biden serait contraint de prendre des décisions sur l'utilisation des ressources du Trésor si le plafond de la dette n'était pas relevé, mais elle a refusé de discuter ou de classer les options.

"Il y a toute une série d'options différentes, mais il n'y a pas de bonnes options. Chaque option est une mauvaise option", a-t-elle déclaré. "La seule option qui permette à notre économie et à notre système financier de se porter bien est le relèvement du plafond de la dette.

Elle a ajouté que M. Biden espérait mettre en place un processus de discussion et de compromis sur les questions de politique fiscale et sur sa proposition de budget avec les républicains du Congrès, mais qu'il ne le ferait pas "avec un pistolet sur la tempe", ni pour lui, ni pour le peuple américain.

M. Biden insiste sur le fait que le Congrès a le devoir constitutionnel de relever sans conditions le plafond de la dette, qui reflète les dépenses antérieures de l'État fédéral, mais les républicains ont lié tout relèvement à des coupes budgétaires radicales auxquelles les démocrates s'opposent.

M. Biden rencontrera mardi le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, et les principaux démocrates du Congrès à la Maison-Blanche pour tenter de sortir de l'impasse.

Mme Yellen a reconnu qu'il y avait "un très grand fossé" entre la position de M. Biden et celle de nombreux républicains, avertissant que les réductions de dépenses proposées par ces derniers étaient "draconiennes".

Risquer le défaut de paiement pour décrocher des réductions budgétaires pourrait entraîner "un préjudice énorme pour les ménages américains", et même la politique de la corde raide actuelle nuirait aux marchés financiers et pourrait mettre en péril les notes de crédit du gouvernement américain et ébranler la monnaie américaine.

"Le dollar est considéré - ainsi que les titres du Trésor - comme l'actif sûr de base dans l'ensemble du système financier mondial", a-t-elle déclaré. "On lui fait confiance, c'est l'ultime valeur sûre, et un échec du relèvement du plafond de la dette, une détérioration de la cote de crédit des États-Unis, la mettrait en péril. Il s'agit donc d'une réelle préoccupation.

La semaine dernière, Mme Yellen a déclaré aux parlementaires que le Trésor ne serait probablement pas en mesure de payer toutes les factures du gouvernement dès le 1er juin sans un relèvement du plafond de la dette fédérale.

Mme Yellen, ainsi que d'autres économistes et analystes, ont signalé à plusieurs reprises qu'un défaut de paiement de la dette américaine entraînerait des millions de pertes d'emplois, tout en augmentant les paiements des ménages sur les hypothèques, les prêts automobiles et les cartes de crédit.

Contrairement à la plupart des autres pays développés, les États-Unis imposent une limite stricte à leur capacité d'emprunt. Comme le gouvernement dépense plus qu'il ne reçoit, les parlementaires doivent périodiquement relever le plafond de la dette.