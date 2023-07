La roupie indienne se maintient dans une fourchette à court terme et se renforcera légèrement d'ici un an

La roupie conservera ses gains récents par rapport au dollar dans les mois à venir et se renforcera légèrement dans un an, grâce aux tendances macroéconomiques solides et aux attentes de la Réserve fédérale américaine qui approche de la fin de son cycle de hausse des taux, selon un sondage Reuters.

Bien que la Reserve Bank of India (RBI) ait mis fin à un cycle de hausse des taux déjà modeste bien avant nombre de ses homologues, la roupie a progressé de près de 1 % sur l'année grâce à d'importants afflux de capitaux étrangers dans un contexte de perspectives économiques plus favorables. Selon un sondage Reuters distinct, la troisième économie d'Asie devrait croître de 6,1 % au cours de l'exercice fiscal en cours, ce qui en fait la grande économie à la croissance la plus rapide au monde. Si les interventions régulières de la RBI ont empêché la roupie de dégringoler, elles ont également empêché la monnaie de trop se renforcer, la laissant s'échanger dans une fourchette étroite de 80,88-82,95 cette année. Les prévisions médianes du sondage réalisé du 3 au 5 juillet auprès de 40 stratèges montrent que la roupie s'échangera à 82,00/dollar dans un et trois mois, à 81,80/dollar dans six mois et à 81,00/dollar dans un an. Ces perspectives sont largement inchangées par rapport au mois dernier. La roupie s'échangeait autour de 82,22 dollars mercredi. "L'année dernière, la RBI a dépensé beaucoup de réserves pour défendre les niveaux de 80,00/dollar et elle ne voudrait pas que ces niveaux soient franchis facilement, même si le dollar s'affaiblit", a déclaré Abhishek Upadhyay, économiste principal chez ICICI Securities. "Il faudrait probablement un changement thématique, un élément déclencheur important pour qu'ils autorisent un mouvement plus important. Environ deux tiers des analystes interrogés s'attendaient à ce que la roupie soit à 82,00 dollars ou plus faible dans un mois, et aucun ne la voyait dépasser la barre des 81,50 dollars. Plus de 70 % des analystes, soit 27 sur 37, prévoient que la monnaie changera de mains à 82,00 dollars ou plus dans 12 mois. Seuls deux analystes s'attendent à ce qu'elle se renforce en dessous de 80,00 dollars. "La banque centrale américaine a laissé entendre qu'il pourrait y avoir deux autres hausses de taux", a déclaré Sakshi Gupta, économiste principal à la HDFC Bank. "Si les données relatives au marché du travail et à l'inflation s'avèrent défavorables, cela pourrait constituer un risque pour les prévisions et la roupie pourrait alors se diriger à nouveau vers 83. (Pour d'autres articles du sondage Reuters de juillet sur le marché des changes :)