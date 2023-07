Le naira nigérian s'est échangé à un niveau record de 860 pour un dollar sur le marché noir jeudi, selon les traders, s'affaiblissant en dessous de son taux officiel un mois après que le pays ait dévalué la monnaie et avant une réunion de politique de la banque centrale la semaine prochaine.

Le mois dernier, la banque a permis au naira de s'affaiblir de plus d'un tiers dans le but d'unifier les multiples taux de change du Nigeria et d'attirer les investissements étrangers afin de renforcer les liquidités d'une économie en proie à des pénuries de dollars.

La dévaluation du mois dernier a permis de réduire l'écart entre les taux de change du naira au guichet officiel et sur le marché noir, mais la pression monte progressivement, notamment de la part des particuliers qui paient leurs dépenses à l'étranger.

Le naira a beaucoup fluctué sur le marché officiel depuis la dévaluation. Il a atteint un nouveau plancher de 853 nairas pour un dollar mercredi, selon l'autorité de régulation du marché de gré à gré, FMDQ Exchange.

La devise a clôturé à 742 nairas contre le dollar sur le marché officiel jeudi, selon les données de Refinitiv.

Les pénuries de dollars sur le marché officiel ont poussé les clients à se tourner vers le marché noir, ce qui a contribué à creuser l'écart entre le taux au comptant et le marché noir, a déclaré un négociant.

Le Nigeria s'est lancé dans son programme de réformes le plus audacieux depuis des décennies, avec notamment la suppression d'une subvention à l'essence populaire mais coûteuse et l'assouplissement des restrictions sur le commerce des devises, un pari que le président Bola Tinubu espère voir relancer une croissance économique atone.

Les analystes ont prévenu qu'une monnaie plus faible et la suppression de la subvention à l'essence risquaient d'entraîner une hausse de l'inflation à court terme.

La banque centrale se réunira lundi et mardi pour fixer les taux d'intérêt, les investisseurs cherchant des mesures pour soutenir la monnaie.