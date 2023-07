La preuve que l'inflation galopante de la Grande-Bretagne est enfin en train de se calmer a coupé l'herbe sous le pied de la livre sterling, qui était encore il y a un jour la monnaie la plus performante de l'année au sein du Groupe des sept économies développées (G7).

La livre sterling se dirigeait vers sa plus forte baisse en une journée contre le dollar depuis mars, reflétant la chute des rendements des obligations d'État britanniques - qui ont plongé avec l'augmentation des prix - tandis que les valeurs vedettes de Londres ont grimpé, menées par les actions sensibles aux taux d'intérêt des constructeurs d'habitations et des propriétaires terriens.

La chute de la livre sterling n'est peut-être pas une surprise, étant donné que les données de positionnement suggèrent que les spéculateurs détiennent leur pari haussier le plus important sur la livre sterling depuis 2014.

Pourtant, après que les données de mercredi ont montré que l'inflation a ralenti à 7,9 % en juin, en dessous des prévisions pour une lecture de 8,2 % et en baisse par rapport au taux de 8,7 % de mai, plus de traders pourraient maintenant être enclins à enregistrer des profits.

La perspective d'une augmentation durable du taux de base de la Banque d'Angleterre (BoE) à plus de 6 % est maintenant presque complètement écartée, et avec elle une partie de l'éclat de la livre sterling.

"Selon nous, il est probable que l'on assiste à une nouvelle révision des attentes", a déclaré Georgette Boele, stratège principal en matière de devises chez ABN AMRO. "Cela pèsera probablement sur la livre sterling cette année, en particulier par rapport au dollar.

ABN AMRO prévoit que la livre sterling s'affaiblira à 1,25 dollar d'ici la fin de l'année, contre environ 1,29 dollar actuellement.

Les investisseurs ont largement perçu la BoE comme étant à la traîne dans la lutte contre l'inflation et ont toujours misé sur la poursuite de la hausse des taux britanniques, même lorsque les taux en vigueur ailleurs, comme aux États-Unis, commenceront à plafonner.

Mais même avec un pic des taux entre 5,75 et 6,0 %, comme le reflètent actuellement les marchés, la Grande-Bretagne offrirait encore des rendements plus juteux que les États-Unis, où les taux devraient passer à environ 5,4 %, contre environ 5,125 % actuellement.

"Le travail n'est pas encore terminé pour la Banque d'Angleterre. Comme la croissance des salaires et l'inflation de l'IPC des services restent plus fortes que ce que la Banque avait prévu en mai, et que les signes d'un tournant dans l'inflation ne sont que provisoires pour l'instant, les taux d'intérêt seront encore relevés", a déclaré Sebastian Vismara, économiste financier chez BNY Mellon Investment Management.

Le Royaume-Uni reste le pays du G7 où l'inflation est la plus élevée. Aux États-Unis, les pressions sur les prix à la consommation n'atteignent que 3 %, tandis que l'inflation dans la zone euro est de 5 %.

Les prix de l'énergie ont fortement baissé, ce qui a donné un peu de répit aux consommateurs et aux entreprises, et une nouvelle baisse est attendue en juillet, lorsque les tarifs réglementés de l'énergie pour les ménages diminueront. Mais les taux hypothécaires augmentent rapidement et l'inflation des produits alimentaires est toujours à deux chiffres, ce qui aggrave la crise du coût de la vie pour les ménages britanniques.

LA PLACE DU HAUT A DISPARU

La livre sterling est toujours en hausse de près de 7 % par rapport au dollar cette année et, jusqu'à la publication des données de mercredi, elle avait surpassé toutes les autres grandes monnaies. Mais après la chute de la livre consécutive à l'inflation, le franc suisse - en hausse de près de 8 % par rapport au dollar - occupe désormais la première place.

La livre a chuté de 1 %, tombant à 1,2898 dollar mercredi, ce qui représente sa plus forte baisse en une journée depuis les turbulences bancaires de la mi-mars. Les rendements des gilts à deux ans, quant à eux, ont chuté d'environ un quart de point de pourcentage au cours de la journée - également la plus forte baisse depuis le mois de mars - pour atteindre leur plus bas niveau en un mois autour de 4,84 %.

L'augmentation des différentiels de taux d'intérêt a été un catalyseur important pour la livre. L'écart entre les coûts d'emprunt américains et britanniques à 10 ans était à son plus haut niveau depuis début 2009, avec une prime de 65 points de base il y a tout juste une semaine.

"En ce qui concerne la monnaie, ces dépassements et les signaux économiques ont été un moteur essentiel des marchés des changes au cours des six derniers mois", a déclaré Joseph Calnan, responsable des opérations de change pour les entreprises chez Moneycorp.

"Une fois que l'inflation se sera calmée, si la chute est suffisamment forte, nous verrons probablement la livre chuter avec elle - nous devons donc nous préparer à cela aussi.