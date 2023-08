Le rand sud-africain a récupéré quelques pertes contre le dollar vendredi après que la devise américaine ait chuté sur les données de l'emploi.

A 1352 GMT, le rand s'est échangé à 18,4925 contre le dollar, plus de 1% plus fort que sa clôture précédente.

Le dollar s'est échangé à 101,87, environ 0,6% plus faible contre un panier de devises mondiales.

Les données sur les salaires publiées vendredi aux États-Unis ont montré que l'emploi non agricole a augmenté modérément dans la plus grande économie du monde en juillet, ce qui a fait chuter le dollar et a stimulé le rand.

Malgré les gains de vendredi, le rand a chuté de plus de 5 % par rapport au billet vert cette semaine, en raison des inquiétudes concernant la croissance économique mondiale et de l'escalade du sentiment d'insécurité.

"La monnaie nationale a connu une semaine torride, se repliant fortement à partir de niveaux surachetés... La dépréciation du rand cette semaine annule malheureusement une grande partie des progrès réalisés au cours des semaines précédentes", a déclaré Shaun Murison, analyste principal de marché chez IG.

Le rand s'est effondré cette semaine après que l'agence de notation Fitch ait abaissé mardi la note des États-Unis de AAA à AA+, ce qui a alimenté le sentiment de rejet du risque et mis la pression sur les devises des marchés émergents.

Anezka Christovova, stratège des marchés émergents chez JP Morgan, a déclaré jeudi qu'il fallait s'attendre à une nouvelle faiblesse du rand après que la monnaie sud-africaine se soit écartée de son cours normal.

Le rand s'est bien comporté grâce à la réduction de l'intensité des coupures d'électricité en juin, ce qui a incité le marché à évaluer les risques idiosyncrasiques, a ajouté Mme Christovova.

Cependant, les coupures d'électricité, appelées localement "délestage", ont augmenté en intensité en juillet.

"Notre économiste prévoit une amélioration plus soutenue de la disponibilité de l'énergie seulement au second semestre 2024", a déclaré Mme Christovova.

Les actions de la bourse de Johannesburg ont été plus fortes, avec le Top 40 et l'ensemble des actions en hausse d'environ 0,3 %.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été plus forte, avec un rendement en baisse de 14,5 points de base à 10,295 %.