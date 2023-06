Le rand sud-africain était plus faible dans les premiers échanges jeudi, avant les données sur les demandes d'emploi aux États-Unis qui pourraient donner des indications sur les futures hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

A 0608 GMT, le rand s'est échangé à 18,3800 contre le dollar, environ 0,33% plus faible que sa clôture précédente.

Le dollar s'est échangé pour la dernière fois à 102,080 - environ 0,06% plus fort - contre un panier de devises mondiales.

"(Le taux de change dollar/rand) est fortement biaisé à la baisse ce matin, mais a lutté pour gagner de l'élan et la tendance de plusieurs semaines semble toujours être terminée," ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank dans une note de recherche.

Le rand s'est affaibli cette semaine après avoir enregistré des gains importants sur une période de deux semaines.

A 1230 GMT, le Département du travail américain publiera les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Comme la plupart des monnaies des marchés émergents, le rand, sensible au risque, est sensible aux mouvements des moteurs mondiaux tels que les données économiques américaines et le dollar en l'absence de catalyseurs locaux.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud est restée stable dans les premières transactions, avec un rendement de 10,705 %. (Reportage de Tannur Anders ; Rédaction de Bhargav Acharya et Toby Chopra)