Le rand sud-africain reste proche de son plus bas niveau historique en raison de la force du dollar

Aujourd'hui à 08:48 Partager

Le rand sud-africain s'est affaibli mercredi pour s'approcher de son plus bas niveau historique atteint lors de la session précédente, sous la pression d'un dollar américain plus fort et d'un sentiment tiède de la part des investisseurs locaux.

Le rand a connu un mois de mai torride, perdant plus de 7% par rapport au dollar ce mois-ci, alors que le sentiment des investisseurs s'est effondré en raison d'une série de facteurs, y compris une crise énergétique accrue et des allégations américaines rejetées par l'Afrique du Sud selon lesquelles elle aurait fourni des armes à la Russie l'année dernière. À 0635 GMT, le rand s'est échangé à 19,7500 contre le dollar, 0,3% plus faible que sa clôture précédente. Le dollar était en hausse d'environ 0,3% contre un panier de devises sur les marchés mondiaux. Le rand a touché un plus bas historique de 19,8600 pour un billet vert mardi avant de reprendre un peu de terrain. Les chiffres du commerce pour le mois d'avril seront publiés par le fisc vers 12h00 GMT mercredi. Les analystes interrogés par Reuters prévoient un excédent moins important de 4,95 milliards de rands contre 6,89 milliards de rands en mars. L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud est restée stable dans les premières transactions, le rendement ayant baissé de 1 point de base à 11,305%.