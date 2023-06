Le rand sud-africain a perdu environ 1 % jeudi face à un dollar américain plus fort, alors qu'une série de hausses de taux d'intérêt par plusieurs banques centrales a alimenté les inquiétudes concernant la croissance mondiale.

A 1528 GMT, le rand s'échangeait à 18,5000 contre le dollar, soit environ 1% de moins que sa clôture précédente.

Le dollar, valeur refuge, s'est échangé pour la dernière fois à 102,420 - environ 0,4% plus fort - contre un panier de devises mondiales.

Le rand a chuté cette semaine après avoir enregistré des gains importants depuis le début du mois de juin, en partie parce que l'atténuation des coupures d'électricité a amélioré le sentiment des investisseurs.

"La tendance de plusieurs semaines semble être terminée", ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank dans une note de recherche.

Comme la plupart des monnaies des marchés émergents, le rand, sensible au risque, est sensible aux mouvements des moteurs mondiaux tels que les données économiques américaines et le dollar en l'absence de catalyseurs locaux.

Sur le marché boursier, le Top-40 et l'indice général des actions ont tous deux clôturé en baisse d'environ 0,7 %.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été plus forte, avec un rendement en baisse de 3 points de base à 10,690%. (Reportage de Tannur Anders et Nellie Peyton ; Rédaction de Bhargav Acharya, Toby Chopra et David Evans)