Zurich (awp) - Le fabricant de chaussures de sport On Running a continué à engranger davantage de ventes entre avril et juin, mais a vu son bénéfice fondre quasiment entièrement, pénalisé par la force du franc. La firme zurichoise, cotée à New York, relève ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2023.

Au deuxième trimestre, les ventes ont gonflé de moitié en comparaison annuelle, à 444,3 million de francs suisses, selon le communiqué paru mardi. Celles en Europe, Moyen-Orient et Afrique ont crû de presque 30% à 113,6 millions, celles dans la zone Amériques de 60% à 296,6 millions quand celles en Asie-Pacifiques ont presque doublé à 34,1 millions. L'excédent brut opérationnel (Ebita) ajusté a doublé à 62,7 millions pour une marge correspondante améliorée à 14,1% de 10,8%.

En revanche, le bénéfice net s'est effondré de 93,3% à seulement 3,3 millions, en raison de "pertes de change non réalisées", tandis que la marge afférente a plongé à 0,7% contre 16,9%.

Sur six mois, les recettes ont décollé de deux tiers à 864,5 millions. Le bénéfice net a reculé d'un quart à 47,7 millions pour une marge fondue à 5,5% contre 12%.

Faisant état d'un solide démarrage du troisième trimestre et de commentaires "encourageants" des grossistes, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 1,76 milliard en 2023, contre "au moins" 1,74 milliard auparavant. En 2022, les ventes avaient atteint 1,2 milliard.

Cela implique un taux de croissance annuel de 44,0% et un taux au second semestre de presque 30%. On Running s'attend à un impact négatif en termes de devises d'environ 3% pour le dollar sur les ventes en deuxième partie d'année, équivalent à environ 20 millions de francs suisses. L'entreprise table sur la persistance du franc fort. A taux de change constants, elle vise un taux de croissance de 44% de juillet à décembre.

ck/jh