La roupie indienne s'est renforcée lundi, aidée par une baisse des rendements américains, alors que les traders recherchent des déclencheurs qui pourraient faire sortir la monnaie de sa fourchette actuelle.

La roupie était à 82,7250 pour un dollar à 10:40 IST, en hausse par rapport à 82,84 lors de la session précédente. L'indice du dollar s'est affaibli vendredi et les rendements américains ont chuté à la suite d'une augmentation plus faible que prévu du nombre d'emplois aux États-Unis.

La séance devrait être calme pour la monnaie, selon les traders, un cambiste d'une banque d'État déclarant qu'il est peu probable que la roupie descende en dessous de 82,85 au cours de la journée.

Il y aura une demande de la part des compagnies pétrolières autour de 82,70, ce qui pourrait limiter toute hausse de la roupie, a-t-il ajouté.

La roupie se situe dans une fourchette de 81,60-82,80 pour un dollar depuis plusieurs semaines, la Reserve Bank of India (RBI) limitant probablement les mouvements en dehors de cette fourchette.

"Actuellement, le marché des changes n'a pas de thème dominant", a déclaré Anindya Banerjee, vice-président chargé de la recherche sur les devises et les intérêts chez Kotak Securities. Banerjee s'attend à ce que la roupie se négocie dans une fourchette de 82-83,10, à moins qu'un risque non factorisé n'émerge à l'horizon.

Les données sur l'inflation américaine et la décision politique de la RBI - toutes deux attendues jeudi - sont déterminantes pour les prochains mouvements de la roupie.

Une inflation américaine en ligne ou plus faible que prévu renforcera les attentes d'une pause de la Réserve fédérale.

Par ailleurs, la RBI devrait maintenir ses taux, tout en adoptant un ton hawkish.

"La hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole brut, ainsi que l'irrégularité des pluies, justifient la prudence", a déclaré ANZ dans une note. "La RBI réagira probablement en adoptant un ton plus hawkish, mais la barre pour une hausse des taux est haute. (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)