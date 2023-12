Le shilling du Kenya pourrait trouver un soutien dans la semaine à venir jusqu'à jeudi, mais le kwacha de la Zambie reste sous pression alors que le shilling ougandais et le cedi ghanéen pourraient gagner, ont déclaré les traders.

KENYA

Le shilling kenyan pourrait mettre fin à sa longue chute face au dollar, soutenu par les entrées de devises étrangères provenant du tourisme et de la réduction de la demande de dollars dans les secteurs du carburant et de l'industrie manufacturière.

Les banques commerciales ont coté le shilling à 153,20/40 pour un dollar américain, comparé au taux de clôture de jeudi dernier de 153,15/35.

Cette semaine, la banque centrale du Kenya a dévoilé une forte augmentation des taux d'intérêt visant à stabiliser le shilling, qui a perdu environ 19,5 % par rapport au dollar cette année.

La banque a déclaré que la dépréciation du shilling avait stimulé les pressions sur les prix, freiné les investissements étrangers et entravé le service de la dette.

OUGANDA

Le shilling ougandais a tendance à se renforcer en raison des envois de fonds et de la décision de la banque centrale de maintenir une politique stricte.

Les banques commerciales ont coté le shilling à 3,775/3,785 pour un dollar, comparé à la clôture de jeudi dernier de 3,815/3,825.

"Les transferts de fonds affluent, mais la décision de la banque centrale donne un sentiment positif pour l'unité", a déclaré un négociant, faisant référence à la décision de la Banque d'Ouganda de maintenir son taux directeur à 9,5 %, prise mercredi.

L'unité locale devrait s'échanger dans une fourchette de 3 750-3 780 pour un dollar dans les jours à venir, a-t-il dit.

ZAMBIE

Le kwacha zambien devrait rester sous une légère pression en raison d'une demande soutenue de devises fortes et d'une offre minimale.

Jeudi, le kwacha, qui a atteint des niveaux records, s'échangeait à 24,25 pour un dollar, contre 23,70 à la clôture des marchés il y a une semaine, selon les données du LSEG.

"L'unité locale devrait se négocier à la baisse à court terme", a déclaré Access Bank dans une note.

GHANA

Le cedi ghanéen devrait se renforcer la semaine prochaine en raison de la faible demande des entreprises en dollars et de l'amélioration de l'offre sur le marché interbancaire.

Les données du LSEG ont montré que le cedi s'échangeait à 11,95 pour un dollar jeudi, au même niveau que la clôture de jeudi dernier.

"Le cedi a enregistré des gains au cours des dernières séances, car la liquidité du marché des changes s'est améliorée et la demande des entreprises a diminué. Nous avons également vu certaines banques vendre des devises fortes dans le but de débloquer la liquidité du cedi suite aux nouvelles mesures de politique monétaire plus strictes mises en œuvre la semaine dernière", a déclaré Sedem Dornoo, un trader senior à l'Absa Bank Ghana.

"L'unité locale peut encore se renforcer au cours de la semaine à venir, car la demande des entreprises devrait rester terne", a-t-il ajouté.