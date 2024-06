Le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré mardi que l'Inde devait se concentrer et s'engager clairement et sans ambiguïté à ramener l'inflation à son objectif de 4 %.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde est tombée à 4,75 % en mai, contre 4,83 % en avril, mais reste bien supérieure à l'objectif à moyen terme de la banque centrale indienne.

"Lorsqu'il s'agit de relever le défi de l'inflation, une seule erreur peut vous distraire, vous faire dévier de votre chemin et revenir sur la bonne voie serait beaucoup plus coûteux et prendrait beaucoup plus de temps", a déclaré M. Das lors d'un discours.

Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre une erreur, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre une erreur de politique", a-t-il déclaré, ajoutant : "Il ne peut y avoir aucun flottement : "Il ne peut y avoir aucun flottement ni aucune distraction à ce stade. En effet, toute distraction compromettrait gravement la croissance".

M. Das a déclaré qu'en dépit de la modération de l'inflation en mai, tout choc météorologique grave pourrait faire repasser l'inflation au-dessus de 5 % et que, la croissance restant robuste, la RBI s'efforçait de la ramener fermement vers son objectif.

La dynamique de croissance de l'Inde reste forte et pourrait encore s'améliorer dans les mois à venir, a déclaré M. Das, ajoutant qu'il était convaincu que l'économie croîtrait de 7,2 % au cours de l'exercice fiscal actuel, qui se termine en mars.

Le pays d'Asie du Sud est sur la bonne voie pour atteindre une croissance de 8 % sur une base durable, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la RBI a également déclaré que les dépenses d'investissement du secteur privé avaient commencé à se redresser et qu'il y avait des preuves évidentes de ce redémarrage, ce qui devrait favoriser la croissance.

Toutefois, pour parvenir à une croissance élevée et durable, l'Inde devra adopter une approche multisectorielle et ne pourra pas dépendre uniquement des exportations de produits manufacturés ou de services, a déclaré M. Das.

Il y a encore des progrès à faire dans le secteur agricole, notamment en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement et de valeur, a-t-il ajouté.