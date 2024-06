Le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré vendredi que la banque centrale indienne évaluait si des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour ralentir la croissance des prêts bancaires non garantis et des sociétés financières non bancaires (NBFC).

La Reserve Bank of India a mis en garde les prêteurs contre "toute forme d'exubérance" en raison des inquiétudes concernant les risques croissants pour le système financier et a demandé aux banques, en novembre, de mettre de côté plus de capital pour couvrir les prêts personnels et les prêts par l'intermédiaire des NBFC.

"Les données récentes suggèrent qu'il y a une certaine modération dans ces prêts et avances", a déclaré M. Das, tout en annonçant la décision sur les taux d'intérêt.

"Nous suivons de près les nouvelles données afin de déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires.

Les prêts personnels accordés par les banques ont augmenté de 19,2 % en glissement annuel au 19 avril, ce qui est inférieur à l'augmentation de 25,7 % enregistrée il y a un an, selon les dernières données de la RBI. La croissance des prêts aux NBFC a été divisée par deux pour atteindre 14,6 % au cours de la même période.

M. Das a également exhorté les conseils d'administration et les cadres supérieurs des entités réglementées à veiller à ce que les limites de risque et les expositions pour chaque ligne d'activité soient maintenues "bien en deçà de leur cadre respectif d'appétit pour le risque".

L'écart persistant entre les taux de croissance du crédit et des dépôts "justifie que les conseils d'administration des banques repensent leurs plans d'affaires", a déclaré M. Das.

Les banques doivent maintenir un équilibre prudent entre les actifs et les passifs, a-t-il ajouté.

La "liberté réglementaire" dont jouissent les prêteurs en matière de taux d'intérêt et de charges devrait être utilisée "judicieusement" pour garantir une tarification équitable et transparente des produits et des services aux clients, a ajouté M. Das. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Savio D'Souza)