L'organisme de prêt de la Banque mondiale et d'autres institutions internationales ont émis pour 1,4 milliard de dollars d'obligations offshore libellées en roupies depuis le début de l'année afin de répondre à la forte demande stimulée par l'inclusion de l'Inde dans l'indice de la dette des marchés émergents largement suivi par JP Morgan, ont déclaré deux sources bancaires.

L'émission d'obligations depuis janvier représente presque la moitié des 3,3 milliards de dollars émis pour toute l'année 2023, ont déclaré les sources, qui négocient activement ces obligations supranationales et qui ont basé leur décompte sur des données provenant de plusieurs institutions financières.

La plupart des émissions de l'année dernière ont eu lieu au cours du quatrième trimestre, selon les sources, lorsque les investisseurs étrangers se sont rués sur la dette en roupies après que JP Morgan a déclaré que l'Inde ferait partie de l'indice des obligations des marchés émergents (EMBI) à partir de juin 2024.

Ces obligations offshore, dont les échéances vont de 4 à 10 ans, sont libellées en roupies indiennes mais réglées en dollars américains, ont indiqué les sources. Elles ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Les rendements des obligations sont généralement inférieurs à ceux des obligations d'État indiennes. Ils permettent aux émetteurs de lever des fonds américains à des taux moins élevés tout en donnant aux investisseurs étrangers l'accès à la dette en roupies sans avoir à obtenir une licence spéciale pour opérer à l'intérieur du pays ou à payer des impôts locaux, ont ajouté les banquiers d'investissement.

"Le fait que certains investisseurs ne veuillent pas passer par le processus d'enregistrement... est une bonne chose. Ils peuvent simplement continuer à utiliser le marché supra, et pour être honnête, le marché supra se développe assez rapidement", a déclaré Kenneth Akintewe, basé à Singapour et responsable de la dette souveraine asiatique chez abrdn, ajoutant que les investisseurs mondiaux sont "généralement surpondérés" par rapport au risque lié à l'Inde.

Mitul Kotecha, responsable des devises et de la stratégie macroéconomique des marchés émergents pour l'Asie chez Barclays, a déclaré que l'émission d'obligations en roupies à l'étranger avait repris à la suite de l'inclusion de JP Morgan, ajoutant qu'il s'agissait d'un "canal simple" pour les investisseurs souhaitant détenir de la dette sans avoir à mettre en place des accords locaux.

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'organisme de prêt de la Banque mondiale, a émis plusieurs obligations jusqu'à présent, notamment une obligation à six ans émise ce mois-ci à un taux de 6,89 %, inférieur au taux souverain onshore de 7,06 %.

D'autres institutions supranationales, toutes notées "AAA", dont la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, ont également émis des obligations en roupies. JP Morgan, Goldman Sachs, Standard Chartered Bank et HSBC figuraient parmi les arrangeurs, selon les banquiers.

Les émetteurs convertissent généralement le produit des obligations en roupies en dollars américains pour financer des projets internationaux. La forte demande de dette en roupies signifie que les fonds en dollars sont de 15 à 25 points de base moins chers que les taux américains en vigueur.

"L'intérêt pour les émetteurs est qu'ils réduisent de quelques points de base le coût en dollars et que cela leur permet d'accéder à un plus grand nombre d'investisseurs", a déclaré un directeur général des marchés émergents de la banque britannique, qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à s'adresser aux médias.

Les gestionnaires d'actifs traditionnels à long terme récupèrent environ trois quarts des montants totaux émis, le reste étant absorbé par des investisseurs à court terme qui cherchent à devancer les flux d'investissements passifs que l'inclusion dans l'indice stimulera, a ajouté le banquier. (Reportage de Nimesh Vora ; reportage complémentaire de Rae Wee ; rédaction de Vidya Ranganathan et Miral Fahmy)