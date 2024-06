Les autorités sud-coréennes chargées des opérations de change ont déclaré vendredi qu'elles avaient convenu avec le Service national des pensions d'étendre une ligne d'échange de devises à 50 milliards de dollars, contre 35 milliards actuellement, afin de défendre la chute du won par rapport au dollar.

"Les autorités de change estiment que le swap de devises avec le National Pension Service peut atténuer le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché des changes en absorbant la demande d'achat au comptant de dollars du National Pension Service lorsque le marché des devises est instable", a déclaré le ministère des finances dans un communiqué.

Cette mesure est considérée comme une intervention indirecte sur le marché au comptant du dollar, car l'accord de swap permet au fonds d'emprunter sur les réserves de change de la banque centrale au lieu d'acheter des dollars sur le marché des devises.

Le won a glissé à 1 393,0 pour un dollar tôt vendredi, le niveau le plus faible depuis le 16 avril et s'approche d'un niveau de résistance clé de 1 400 étroitement surveillé par les participants au marché. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Shri Navaratnam et Jamie Freed)