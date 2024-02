La Corée du Sud espère que ses efforts pour réformer le commerce des devises permettront de transférer une grande partie des volumes de transactions du marché des contrats à terme non livrables vers le marché des devises au comptant, a déclaré mardi un haut fonctionnaire du gouvernement.

Les remarques faites lors d'une interview reflètent la dernière réflexion officielle après les réformes historiques du marché lancées cette année pour attirer les investisseurs étrangers et entrer dans les indices mondiaux, avec des mesures telles que des heures de négociation plus longues et une participation étrangère plus importante.

"Il y a une demande de couverture, mais ceux qui veulent simplement acheter du won sont obligés d'aller sur le marché NDF", a déclaré à Reuters Shin Joong-beom, directeur général du Bureau des finances internationales du ministère des Finances, en faisant référence aux transactions sur le marché des changes.

"Nous espérons transférer une grande partie des NDF (vers le marché des livrables au comptant).

Les investisseurs étrangers s'appuient sur le marché des produits dérivés, connu sous le nom de "non-deliverable forwards", pour négocier le won et gérer leur exposition à la devise à l'étranger.

Le marché onshore fonctionne actuellement de 9 heures à 15 h 30, mais à partir de juillet, la Corée du Sud étendra les heures de négociation de 9 heures à 2 heures du matin, ce qui correspond aux heures d'ouverture de Londres.

Cette mesure permettra à un plus grand nombre d'investisseurs mondiaux de participer au marché interbancaire des changes.

Depuis cette année, le gouvernement a également commencé à autoriser certaines institutions financières étrangères à participer directement au marché interbancaire local des devises.

Environ 20 sociétés étrangères ont demandé à participer au marché interbancaire local de la Corée du Sud, a déclaré Shin, parmi lesquelles SSBT London, SSBT Hong Kong, HSBC Singapour, CA Paris, MUFG Tokyo et SC Londres.

"Pouvoir fournir le taux de change dollar/won au comptant à l'heure du fixing de Londres est l'un des facteurs les plus importants pour les investisseurs de fonds mondiaux qui suivent le MSCI ou le WGBI", a déclaré M. Shin, car la valeur des fonds mondiaux est évaluée quotidiennement.

Les réformes auront un effet positif sur les efforts de la Corée du Sud pour faire accepter ses actions et ses obligations dans les indices de référence des marchés développés, a ajouté M. Shin, ce qui pourrait attirer des flux de milliards de dollars dans la quatrième économie d'Asie.

La Corée du Sud cherche depuis longtemps à rejoindre l'indice mondial des obligations d'État FTSE et la ligue des pays développés du MSCI.

L'équipe de M. Shin est en pourparlers avec l'organisme de règlement des titres Euroclear, dans le but de faciliter l'accès des investisseurs étrangers à la monnaie won, a-t-il ajouté.

L'organisme de règlement basé à Bruxelles, qui effectue des transactions sur les actions et les obligations dans toute l'Europe, a déclaré en août dernier qu'il ouvrirait un compte omnibus pour les bons du Trésor sud-coréens.

"Nous sommes bien sûr en pourparlers avec eux pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés par les investisseurs étrangers", a déclaré M. Shin. "S'il y en a, nous examinerons positivement la situation pour y remédier. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Clarence Fernandez)