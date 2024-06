Les ministres des finances de la Corée du Sud et du Japon ont profité d'une réunion bilatérale à Séoul mardi pour exprimer leur inquiétude commune face aux fortes baisses de leurs monnaies et se sont engagés à prendre des mesures pour défendre le won et le yen.

Le ministre sud-coréen des finances, Choi Sang-mok, et le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, ont déclaré dans un communiqué qu'ils "partageaient de sérieuses inquiétudes quant à la baisse de la valeur des monnaies des deux pays et qu'ils prendraient les mesures appropriées nécessaires".

La réunion de mardi fait suite à une réunion trilatérale des chefs des finances qui s'est tenue en avril à Washington DC et au cours de laquelle les deux pays ont obtenu de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qu'elle reconnaisse leurs préoccupations en matière de devises.

Les commentaires de la réunion bilatérale seront suivis de près par les acteurs du marché. Le yen oscille autour de 160 pour un dollar - niveau auquel les autorités japonaises sont intervenues pour soutenir la monnaie au début de l'année - tandis que le won, en baisse d'environ 7 % par rapport au billet vert cette année, a glissé vers le niveau clé de 1 400 pour un dollar cette semaine.

"Les deux pays sont devenus des voisins plus proches", a déclaré M. Choi dans son discours d'ouverture de la réunion. "L'année dernière, les deux pays ont repris les échanges de devises et ont partagé la gravité de la volatilité rapide des marchés financiers, se soutenant mutuellement.

Cette déclaration pourrait alimenter les spéculations selon lesquelles les responsables japonais et coréens pourraient procéder à une intervention coordonnée, alors que le dollar continue de se renforcer en raison de la résistance surprenante de l'économie américaine.

En faveur de la Corée du Sud, les deux pays ont salué les récents efforts de Séoul pour améliorer l'accès des investisseurs étrangers, y compris les réformes visant à ajouter les titres du pays à l'indice mondial des obligations d'État (FTSE World Government Bond Index).

Les autorités de change sud-coréennes ont déclaré vendredi qu'elles avaient élargi leur swap de devises avec le National Pension Service, le faisant passer de 35 milliards de dollars à 50 milliards de dollars, afin de défendre la dégringolade du won face au dollar.