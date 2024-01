La faible volatilité de la roupie indienne incite les banques et les trésoreries d'entreprise à investir davantage dans les paires de devises euro/dollar, livre/dollar et dollar/yen, à la recherche de rendements.

La paire dollar/rupee est maintenue dans une fourchette étroite depuis plusieurs mois, en grande partie grâce à l'intervention de la Reserve Bank of India (RBI) de part et d'autre. La volatilité de la roupie est tombée à son niveau le plus bas depuis plus de dix ans, la fourchette de fluctuation de l'année dernière étant la plus étroite depuis 2002.

Il est "presque impossible" actuellement de "gagner de l'argent avec" l'USD/INR et cela alimente l'intérêt pour les cross, a déclaré un responsable de la trésorerie d'une banque d'État. Ce fonctionnaire n'est pas autorisé à parler aux médias et n'a pas souhaité être identifié.

Le volume des opérations de change des banques a augmenté de près de 50 % en glissement annuel, selon les données de la base de données de la RBI sur l'économie indienne. Le chiffre d'affaires des opérations au comptant, qui sont réglées en deux jours ouvrables, s'est élevé à 1,37 billion de dollars entre le 1er janvier et le 24 novembre, contre 920 milliards de dollars au cours de la même période en 2022.

Les données postérieures au 24 novembre n'ont pas été publiées.

La RBI ne fournit pas la répartition des volumes par paire de devises. Selon les banquiers, les volumes sur la paire euro/dollar sont les plus importants, suivis de la livre/dollar et du dollar/yen.

L'intérêt des cross, outre leur plus grande volatilité, est qu'ils réagissent aux fondamentaux et aux techniques, contrairement à la paire dollar/roupie qui est "difficile à analyser", a déclaré le responsable de la banque d'État.

Selon la base de données de la RBI, les volumes d'annulation à terme des contrats croisés ont augmenté de 30 % en glissement annuel. Les volumes d'annulation à terme sont considérés comme un indicateur de l'activité spéculative des entreprises. L'année dernière, plus de 80 % des contrats à terme sur les cross ont été annulés.

Les annulations de contrats à terme sont des contrats que les entreprises n'ont pas utilisés ou dont elles n'ont pas pris livraison et qui sont annulés avant la date d'échéance.

La RBI n'autorise pas les entreprises à annuler les contrats dont l'échéance est antérieure à la date d'échéance. C'est pourquoi les entreprises spéculent en enregistrant des contrats de change au-delà de la date d'échéance au comptant et en les annulant ensuite.

"Comme il ne se passe rien sur l'USD/INR, nous apportons une valeur ajoutée à nos clients en leur faisant des recommandations sur les croisements qui correspondent à leur profil de risque et, dans une certaine mesure, à leurs besoins de couverture", a déclaré Kunal Kurani, vice-président associé de la société de conseil sur les risques de change Mecklai Financial.