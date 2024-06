La banque centrale chinoise a indiqué mercredi qu'elle pourrait bientôt commencer à négocier sur le marché secondaire des obligations alors que les rendements continuent de baisser, renforçant ainsi les inquiétudes des décideurs politiques qui craignent que les mouvements spéculatifs ne se dénouent rapidement et portent atteinte à la stabilité financière.

La Banque populaire de Chine, qui s'est engagée à ajouter l'échange d'obligations du Trésor à sa panoplie d'outils de politique monétaire, a lancé des avertissements répétés contre la chute des rendements des obligations d'État à long terme, mais n'a pas réussi à inverser la tendance.

"À l'heure actuelle, il est particulièrement important de prêter attention à l'asymétrie des échéances et au risque de taux d'intérêt lié à l'importance des obligations à moyen et long terme détenues par certaines institutions financières non bancaires", a déclaré Pan Gongsheng, gouverneur de la PBOC, lors du forum Lujiazui à Shanghai.

Les derniers commentaires de M. Pan interviennent alors que la pression s'accroît sur la banque centrale pour qu'elle prenne des mesures à l'appui de ses déclarations.

Le gouverneur a déclaré que la Chine devait s'attaquer au type de risques qui ont conduit à l'effondrement de la Silicon Valey Bank aux États-Unis l'année dernière, une fois que le marché s'est retourné, ce qui semble indiquer que la PBOC ne restera pas à l'écart plus longtemps.

"La crise de la Silicon Valley Bank aux États-Unis nous a montré que les banques centrales doivent observer et évaluer la situation des marchés financiers d'un point de vue macroprudentiel, afin de corriger et de bloquer l'accumulation des risques sur les marchés financiers en temps opportun", a déclaré M. Pan.

Il a ajouté que la banque centrale s'efforcerait de "maintenir une courbe de rendement normale orientée vers le haut et de conserver les incitations positives du marché pour les investissements".

Le rendement des obligations d'État chinoises à 30 ans a augmenté d'un point de base après les commentaires de M. Pan, mais a continué à se négocier en dessous de la barre des 2,5 %, qui fait l'objet d'une surveillance étroite.

Séparément, le gouverneur a également déclaré au forum que la Chine utilisera de manière flexible divers outils de politique monétaire, y compris les taux d'intérêt et les ratios de réserves obligatoires.

M. Pan et Zhu Hexin, directeur de l'Administration nationale des changes (SAFE), ont tous deux réaffirmé lors du forum que la Chine empêcherait résolument le taux de change du yuan de s'emballer.

Depuis le début de l'année, le yuan chinois a perdu environ 2,2 % par rapport à un dollar américain en pleine résurgence, sous la pression de ses rendements relativement faibles par rapport à d'autres monnaies. (Reportage réalisé par la salle de presse de Shanghai et de Pékin ; rédaction par Christian Schmollinger et Shri Navaratnam)