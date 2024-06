Le groupe de pression des prêteurs non bancaires indiens a demandé mardi une révision d'une récente proposition de la banque centrale appelant à une augmentation des provisions que les prêteurs doivent mettre de côté pour les prêts de projets d'infrastructure.

Le mois dernier, la Reserve Bank of India (RBI) a proposé que les banques et les sociétés financières non bancaires constituent une provision de 5 % du montant total des prêts accordés pour des projets d'infrastructure durant la phase de construction, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 0,4 % actuellement requis.

Dans une lettre adressée à la RBI, le Finance Industry Development Council (FIDC), qui représente les NBFC, s'est opposé à cette proposition, suggérant que la provision soit maintenue à son niveau actuel, sans en donner la raison.

Une copie de la lettre a été examinée par Reuters.

La provision requise peut être augmentée en cas de retard du projet, indique la lettre, adressée au département de la réglementation de la RBI.

"Cela permettra aux prêteurs de mieux sélectionner les projets.

Reuters a précédemment rapporté que les règles, si elles sont mises en œuvre sous leur forme actuelle, pourraient entraîner une augmentation de 1 à 1,5 point de pourcentage des taux d'intérêt pour les prêts destinés au financement de projets.

La FIDC s'est également opposée à la suggestion de la banque centrale d'imposer une limite minimale aux prêteurs accordant des prêts à un projet, afin de garantir la responsabilité de ceux qui rejoignent un consortium de prêteurs.

De telles décisions devraient être laissées à l'accord commercial entre les parties, a déclaré la FIDC, suggérant plutôt que les prêteurs soient invités à rejoindre un accord avec les débiteurs afin de garantir que les droits et les devoirs des parties soient "clairs, sans ambiguïté et protégés".

L'organisme des NBFC a également demandé à la RBI de préciser si le projet de cadre s'appliquera aux prêts accordés avant l'entrée en vigueur de ces lignes directrices, lorsqu'il n'existe pas d'accord commun entre le débiteur et le prêteur.

L'Association des banques indiennes (IBA) devrait également écrire à la banque centrale pour s'opposer à l'imposition de provisions plus élevées pour les projets en cours de construction, comme l'a rapporté Reuters le mois dernier. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)