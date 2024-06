La banque centrale indienne a relevé la limite globale d'un mécanisme spécial d'emprunt à court terme destiné aux gouvernements des États et des territoires de l'Union (UT) à compter du 1er juillet, en tenant compte des données relatives à leurs dépenses au cours des dernières années.

La limite globale révisée des Ways and Means Advances (WMA) pour les États et les territoires de l'Union sera de 601,18 milliards de roupies (7,21 milliards de dollars), par rapport à la limite actuelle de 470,10 milliards de roupies, a déclaré la Reserve Bank of India (RBI) dans un communiqué de presse vendredi.

La RBI fournit l'AMM aux États qui effectuent des opérations bancaires avec elle pour les aider à surmonter les déséquilibres temporaires dans les flux de trésorerie de leurs recettes et de leurs paiements.

La modification de la WMA est également basée sur les recommandations d'un groupe constitué par la RBI, comprenant certains secrétaires aux finances des États, a déclaré la banque centrale.

Entre-temps, la RBI a déclaré qu'elle avait réduit la limite d'emprunt des États par le biais de la facilité de tirage spéciale (SDF).

La facilité restera liée au montant de leurs investissements en titres négociables, émis par le gouvernement, a déclaré la RBI dans le communiqué.

Les États peuvent désormais emprunter au maximum 50 % ou moins de l'encours des fonds à la dernière date du deuxième trimestre précédent.

Ils peuvent également utiliser le solde actuel du Consolidated Sinking Fund ou du Guarantee Redemption Fund, des fonds de réserve constitués par la banque centrale avec les contributions des États au service de la dette.

(1 $ = 83,3330 roupies indiennes) (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Sohini Goswami)