La livre sterling a réalisé vendredi sa meilleure performance sur deux semaines face au dollar depuis huit mois, après que des données aient indiqué une amélioration de la croissance britannique, tandis que l'économie américaine montre des signes d'essoufflement.

L'action sur le marché des changes au cours des dernières 24 heures a été dominée par le yen, qui a augmenté le plus depuis le début du mois de mai jeudi après que la Banque du Japon soit intervenue pour le soutenir, juste au moment où le dollar s'est affaibli à la suite d'un rapport sur l'inflation américaine plus faible.

La livre a chuté de plus de 1 % par rapport au yen jeudi, alors que la monnaie japonaise s'est largement renforcée. Elle a augmenté de 0,3 % à 205,65 yens, près de son plus haut niveau depuis le début de l'année 2008.

La livre sterling a gagné 2,4 % par rapport au dollar au cours des deux dernières semaines, sa plus forte hausse sur deux semaines depuis novembre de l'année dernière. Elle était en hausse de 0,3 % à 1,2949 $, ce qui en fait l'une des devises les plus performantes de la journée.

Les données de jeudi ont montré que l'économie britannique s'est développée plus rapidement que prévu en mai, ce qui a incité les traders à réduire leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt en août de la part de la Banque d'Angleterre.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a donné un coup de pouce supplémentaire à la livre cette semaine en déclarant que l'inflation des services et la croissance des salaires montraient une "force inconfortable" malgré le fait que l'inflation globale soit tombée à l'objectif de 2% de la BoE en mai, et qu'il était peu probable que les chiffres de l'inflation de juin, attendus la semaine prochaine, changent la situation générale.

"Notre appel à une réduction des taux de la BoE en août, déjà très proche, est remis en question, le marché fixant un taux de 50 %", ont déclaré les stratèges de Bank of America dans une note.

Le marché des contrats à terme estime à 52 % les chances que la BoE réduise ses taux en août et à 88 % les chances qu'elle le fasse en septembre.

Il y a une semaine, ces chances étaient de 61% et 92%.

"Les différentiels de taux d'intérêt sont un moteur fondamental des devises, et ils soutiennent actuellement la livre. Le taux d'intérêt réel au Royaume-Uni est de 3,25 %, contre 2,5 % aux États-Unis", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Le taux d'intérêt réel plus élevé au Royaume-Uni par rapport aux États-Unis stimule la livre en ce moment, et cela ne peut que s'accentuer.