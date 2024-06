La roupie indienne comptera sur l'intervention de la banque centrale pour défendre la monnaie mercredi, alors que des sorties de portefeuille étrangères sont probables à la suite du résultat inattendu des élections générales dans le pays.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira largement inchangée par rapport à 83,53 lors de la session précédente. La roupie n'est pas très loin du plus bas historique de 83,5750 atteint en avril.

La roupie a affiché sa plus forte baisse en pourcentage en un jour depuis un an mardi, après que l'alliance du Premier ministre Narendra Modi, dont la victoire a été plus courte que prévu, ait incité les investisseurs étrangers à se débarrasser des actions indiennes.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour une valeur record de 1,5 million de dollars d'actions indiennes mardi, selon les données provisoires du National Stock Exchange. Le NSE Nifty 50 et le S&P BSE Sensex ont connu leur pire journée depuis plus de quatre ans.

Les pertes de la roupie auraient été plus importantes sans la Reserve Bank of India, qui a probablement vendu des dollars près de 83,50. Elle devrait continuer à le faire dans les jours à venir, selon les traders.

La volatilité de la roupie sera probablement "atténuée pour l'instant, mais des questions à moyen terme ont fait surface", a déclaré la banque HSBC dans une note.

"Au-delà du risque immédiat de sorties de portefeuille et de dénouement des opérations de carry trade liées à l'incertitude des élections, nous voyons des implications potentielles à moyen terme du résultat des élections", a déclaré Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde et l'Indonésie chez HSBC.

La tendance à une dépréciation plus modérée de l'INR NEER (taux de change effectif nominal) au cours des dernières années pourrait ne pas se poursuivre si des changements sont apportés au programme de réformes structurelles et si la RBI est plus déterminée à constituer d'importantes réserves de change, a-t-elle ajouté.

Les pairs asiatiques de la roupie étaient pour la plupart en hausse ce jour-là, alors qu'il est de plus en plus probable que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt en septembre.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,60 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paisa.

** Indice du dollar en baisse à 104,12

** Brent en hausse de 0,1% à 77,6 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,34%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 824,3 millions de dollars d'actions indiennes le 3 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 272,6 millions de dollars le 3 juin.