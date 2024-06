La roupie indienne devrait être à la peine ce vendredi en raison de la hausse du dollar et des prévisions optimistes de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,55-56 pour le dollar américain, contre 83,5425 lors de la session précédente.

La roupie était en vue du plus bas historique de 83,5750 qui a été largement évité grâce à l'intervention de la Reserve Bank of India, à la fois sur les marchés à terme non livrables (NDF) et sur les marchés au comptant.

"La RBI autorisera-t-elle une nouvelle fourchette plus élevée (pour le dollar/roupie), c'est ce qui est en jeu en ce moment", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Il n'est pas pertinent à ce stade de discuter du bien-fondé ou non (de permettre à la roupie de s'affaiblir dans le contexte de la force globale du dollar). Il suffit de jouer sur l'action des prix.

L'indice du dollar est revenu à la barre des 105, malgré la faiblesse de l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis et l'augmentation des demandes d'allocations chômage. Les prix à la production américains ont chuté de manière inattendue en mai, indiquant que les pressions sur les prix s'atténuaient.

Cette baisse est survenue après que les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme moins élevé que prévu.

Les mesures de l'inflation PPI et CPI comportent toutes deux des éléments qui sont utilisés pour calculer l'inflation PCE mensuelle, a déclaré la banque ANZ dans une note.

"Nos calculs de base estiment que l'indice PCE de base de mai a augmenté de 0,1 % en glissement mensuel. Un taux de 0,1 % m/m laisserait la mesure annuelle de l'inflation PCE de base de mai à 2,56 % en glissement annuel, en baisse par rapport aux 2,75 % d'avril."

L'inflation PCE de base est la mesure préférée de la Fed.

Les membres de la Fed continuent d'afficher une position prudente sur les réductions de taux, ce qui a soutenu le dollar. La médiane du graphique à points de la Fed indique une seule réduction de taux cette année, contre deux attendues par les économistes.

INDICATEURS CLÉS:** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,62 ; prime à terme onshore à un mois à 7 paise.

** Indice du dollar à 105,18** Brent en baisse de 0,4 % à 82,4 $ le baril** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,27 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 81,3 millions de dollars d'actions indiennes le 12 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 250,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 juin.