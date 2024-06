La roupie indienne devrait ouvrir globalement inchangée ce vendredi, se maintenant près d'un niveau clé et attendant la décision politique de la Reserve Bank of India et le rapport sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie sera principalement stable à partir de 83,4725 lors de la session précédente.

"Maintenant que l'excitation des élections est passée, la session devrait être calme", a déclaré un cambiste d'une banque.

Il y a une "faible probabilité que nous dépassions 83,50 (sur le dollar/rupee) et à la baisse, la chute ne sera pas de plus de 3-4 paise".

En ce qui concerne la politique de la RBI, il a déclaré qu'il était "difficile de voir une quelconque forme de mouvement sur le marché".

On s'attend généralement à ce que la RBI ne modifie pas son taux directeur ou sa position dans un contexte de croissance robuste et d'inflation supérieure à son niveau cible. L'accent sera mis sur les commentaires relatifs à l'inflation et à la liquidité.

"Sur le front de la croissance, la demande intérieure reste résistante, comme le montrent les indicateurs de croissance à haute fréquence, tandis que la demande extérieure suggère des signes naissants de reprise", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

"Nous nous attendons à ce que la RBI poursuive ses mesures de soutien des liquidités dans le cadre d'un resserrement frictionnel.

Les pairs asiatiques de la roupie étaient principalement en hausse et l'indice du dollar légèrement en baisse avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Les données sont cruciales dans le contexte de l'incertitude sur les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Avant la publication des données, les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient deux réductions de taux cette année, la première étant prévue en septembre.

Deux grandes banques centrales ont déjà réduit leurs taux avant la Fed : la Banque centrale européenne a réduit ses taux jeudi, un jour après la Banque du Canada.

INDICATEURS CLÉS:** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,54 ; prime à terme à un mois onshore à 6,5 paise** Indice du dollar en baisse à 104,08** Brent en hausse de 0,1% à 79,9 $ le baril** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,3%** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu un montant net de 576,1 millions de dollars d'actions indiennes le 5 juin.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 72,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 5 juin.