TOKYO, 11 juillet -

Le diplomate japonais Masato Kanda a déclaré jeudi qu'il était préoccupé par les récentes fluctuations des taux de change qui ont été dominées par la spéculation et ne sont pas conformes aux fondamentaux, a rapporté l'agence de presse Jiji.

M. Kanda a également déclaré que les mouvements de change depuis le début de l'année ont été "très importants" et ont eu un impact sur les ménages, selon l'agence Jiji.

Ces remarques sont les plus fortes faites à ce jour par les autorités japonaises pour mettre en garde contre les récentes baisses importantes du yen par rapport au dollar.

M. Kanda, qui est vice-ministre des finances pour les affaires internationales, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de dire si les autorités étaient intervenues sur le marché, a rapporté Jiji Press.

Ces commentaires sont intervenus après que le dollar a chuté de 2,5 % par rapport au yen à la suite de données plus faibles que prévu sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis.

Les fonctionnaires du ministère des finances n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les autorités japonaises ont récemment pris l'habitude de ne pas confirmer si elles sont intervenues ou non sur le marché des changes. (Reportage de Chang-Ran Kim et Leika Kihara ; Rédaction de Toby Chopra)