Les dollars australien et néo-zélandais sont restés fermes mercredi, les perspectives de taux d'intérêt stables dans le pays ayant attiré la demande de portage qui a porté l'Aussie à des sommets de 11 ans sur le yen japonais à faible rendement.

La présentation de la politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA), mardi, a conduit les marchés à réduire la probabilité d'une baisse des taux cette année à 36%, contre 64% en début de semaine.

Un assouplissement est désormais considéré comme improbable avant avril de l'année prochaine, même si la plupart des autres banques centrales ont commencé à réduire leurs taux ou sont sur le point de le faire.

"Notre principal argument est que la RBA va rester patiente, en acceptant que le processus de désinflation prenne encore du temps, avec pour contrepartie le maintien d'une plus grande partie des gains sur le marché de l'emploi qu'autrement", a déclaré Paul Bloxham, économiste en chef pour l'Australie chez HSBC.

"Nous voyons la RBA en attente, et sa première réduction n'interviendra pas avant le deuxième trimestre 2025", a-t-il ajouté. "Cela dit, nous estimons qu'il y a plus de chances que le taux d'escompte soit encore augmenté au cours du second semestre 2024 que de chances qu'il soit réduit. Nous attribuons 30 % de chances à une augmentation de 25 points de base".

La perspective d'une longue période de politique stable et d'une faible volatilité des taux est intéressante pour les opérations de portage, qui consistent principalement à emprunter en yens à des taux bas pour acheter des dollars australiens.

Ces flux ont contribué à faire grimper le dollar australien de 0,7 % au cours de la nuit pour atteindre 105,19 yens. Le prochain objectif est un sommet de 2013 de 105,43, et une cassure de ce sommet l'amènerait sur un terrain qu'il n'a pas foulé depuis 2007, lorsqu'il a atteint 107,84.

L'Aussie s'est également raffermie à 0,6661 $, et s'est éloignée d'un plus bas de 0,6586 $ atteint au début de la semaine. Une forte résistance se profile à 0,6705$.

Le dollar kiwi est resté légèrement à la traîne à 0,6140 $, après avoir rebondi sur le support à 0,6098 $ au cours de la nuit.

Les marchés sont un peu plus dovish sur la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), impliquant une probabilité de 50% d'une réduction dès le mois d'octobre et plus de 100% pour le mois de novembre.

L'économiste en chef de la banque centrale a déclaré mercredi qu'il y avait des raisons de penser que l'inflation pourrait être plus persistante à court terme, mais aussi qu'elle pourrait diminuer plus rapidement que prévu à moyen terme.

Il a conclu qu'une "période de politique restrictive" était nécessaire pour juguler l'inflation.

Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) sont attendus jeudi et devraient montrer que l'économie a connu une faible croissance de 0,1 % au cours du trimestre de mars, après deux trimestres consécutifs de contraction. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)