Singapour (awp/afp) - Le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, qui s'est effondrée en mai 2022, a déposé le bilan de sa société Terraform Labs aux Etats-Unis, selon des documents judiciaires déposés dimanche.

L'effondrement de la valeur des cryptomonnaies de la société basée à Singapour, TerraUSD et Luna, a réduit à néant environ 40 milliards de dollars (34,7 milliards de francs suisses) d'investissements et entraîné des pertes dans le secteur de la "crypto" estimées à plus de 400 milliards de dollars.

Do Kwon a été arrêté en mars dernier au Monténégro et est désormais dans l'attente de son extradition vers les Etats-Unis ou la Corée du Sud, où il est poursuivi pour fraude.

Le dépôt de bilan permettra à Terraform "d'exécuter son plan d'activités pendant les procédures judiciaires en cours, notamment (le règlement d')un litige en cours à Singapour et un litige américain" impliquant la SEC, le gendarme des marchés financiers, a déclaré la société dans un communiqué.

Terraform "a l'intention de remplir toutes ses obligations financières envers les employés et les fournisseurs" lors de cette procédure pour faillite et "n'a pas besoin de financement supplémentaire pour cela".

Le dossier déposé par la société dans l'Etat américain du Delaware fait état d'actif et de passif compris entre 100 et 500 millions de dollars.

M. Kwon détient 92% des actions de Terraform, selon le dossier.

L'an passé, le gendarme américain des marchés financiers a accusé M. Kwon et Terraform d'avoir "orchestré une fraude sur les titres de crypto-actifs (s'élevant) à plusieurs milliards de dollars".

Le TerraUSD a été commercialisé en tant que "stablecoin" c'est-à-dire une cryptomonnaie garantie par des actifs stables comme le dollar, ce qui en principe assure plus de stabilité aux investisseurs dans cet univers très volatil.

Les cours de la cryptomonnaie TerraUSD et de son homologue Luna sont très vite tombés à zéro après la dégringolade de la mi-mai 2022.

Selon les experts, Do Kwon avait en réalité monté un système de Ponzi, un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients existants essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.

Il a quitté la Corée du Sud avant cet effondrement et a passé des mois en cavale. M. Kwon a été arrêté au Monténégro l'an dernier alors qu'il essayait de prendre un vol avec un faux passeport. Il demeure détenu dans ce pays.

Un tribunal du Monténégro a donné fin novembre le feu vert à son extradition, laissant au ministre de la Justice le soin de décider s'il devait être remis aux Etats-Unis ou à la Corée du Sud.

