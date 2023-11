(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée mercredi, les investisseurs réagissant à un ralentissement rapide du taux d'inflation annuel au Royaume-Uni le mois dernier, ainsi qu'à un refroidissement de la pression des prix à la consommation aux Etats-Unis et à des données favorables en provenance de Chine également.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 71,66 points, soit 1,0 %, à 7 512,13. Le FTSE 250 était en hausse de 245,40 points, soit 1,3 %, à 18 781,53, et l'AIM All-Share était en hausse de 6,88 points, soit 1,0 %, à 716,60.

Le Cboe UK 100 a progressé de 0,8% à 749,71, le Cboe UK 250 de 1,5% à 16 298,00, et le Cboe Small Companies de 0,3% à 13 235,66.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,6 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5 %.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est considérablement ralentie le mois dernier, dépassant les prévisions de la Banque d'Angleterre et scellant une victoire pour le Premier ministre Rishi Sunak dans son objectif de réduire l'inflation de moitié d'ici la fin de l'année.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 4,6 % par an en octobre, ce qui représente une forte baisse par rapport au rythme de 6,7 % enregistré en septembre. Le chiffre est inférieur au consensus du marché de 4,8 %, cité par FXStreet, qui était également la prévision de la Banque d'Angleterre.

Le taux annuel était le plus bas depuis octobre 2021, a noté l'ONS.

Les données ont contribué à renforcer l'attente du marché selon laquelle les taux d'intérêt britanniques ont atteint un sommet, et ont conduit à des attentes que les réductions pourraient être plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.

"L'objectif du Premier ministre Rishi Sunak de réduire l'inflation de moitié cette année a été atteint plus tôt que prévu. Bien qu'il soit susceptible d'affirmer que la baisse de l'inflation est une victoire pour son gouvernement, elle est principalement due à des facteurs hors du contrôle de Sunak tels que la baisse des prix de l'énergie après le pic de l'année dernière suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les réductions de prix des supermarchés, des restaurants et des hôtels pour stimuler la demande dans un contexte de consommation morose, et la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre qui a encouragé l'épargne et dissuadé les dépenses et les emprunts dans l'économie", a commenté Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

Dans le FTSE 100 de Londres, les actions des secteurs sensibles aux taux d'intérêt ont été stimulées. Les détaillants ont progressé, car une baisse de l'inflation signifie une diminution de la pression sur les poches des consommateurs. JD Sports a progressé de 2,3 % et AB Foods, propriétaire de Primark, de 1,2 %.

Le constructeur de maisons Taylor Wimpey et le portail immobilier Rightmove ont tous deux augmenté de 1,7 %. Les sociétés immobilières cotées à Londres ont également augmenté mardi dans le sillage d'un taux d'inflation américain également favorable.

Cela a toutefois exercé une pression à la baisse sur le dollar, les investisseurs estimant que la Réserve fédérale avait déjà procédé à sa dernière hausse de taux d'intérêt pour ce cycle de resserrement de la politique monétaire.

La pression sur le dollar s'est maintenue mercredi, bien que les données plus fraîches sur l'inflation britannique, qui ont atténué les attentes de la BoE en matière de taux d'intérêt, aient empêché la livre de dépasser la barre des 1,25 USD pendant trop longtemps. Elle a franchi ce niveau pour la première fois depuis la mi-septembre mardi.

La livre sterling était cotée à 1,2465 USD à la mi-journée mercredi, en baisse par rapport à 1,2475 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro s'échangeait à 1,0862 USD, en hausse par rapport à 1,0855 USD. Face au yen, le dollar était coté à 150,40 yens, en baisse par rapport à 150,85 yens.

Le secteur de la vente au détail aux États-Unis sera au centre de l'attention plus tard. Il y a une impression des ventes au détail américaines à 1330 GMT, en même temps que les données de l'indice des prix à la production.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3%, l'indice S&P 500 de 0,4%, et le Nasdaq Composite de 0,5%.

À Londres, Experian a bondi de 7,1 %.

La société d'analyse de données et d'information sur le crédit à la consommation a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les six mois allant jusqu'à septembre a augmenté de 48 % en glissement annuel, passant de 517 millions de dollars à 763 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires qui a augmenté d'environ 5 %, passant de 3,25 milliards de dollars à 3,42 milliards de dollars.

Cette hausse a apaisé les inquiétudes des investisseurs après que les chiffres de TransUnion et d'Equifax ont été décevants le mois dernier.

SSE a augmenté de 2,1 %, après que la société d'énergie a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôts de 573,3 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, contre une perte de 511 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les recettes ont chuté de 15 %, passant de 5,63 milliards de livres sterling à 4,79 milliards de livres sterling. Le coût des ventes a diminué de 46 %, passant de 6,13 milliards de livres sterling à 3,29 milliards de livres sterling, ce qui a plus que compensé la hausse des coûts d'exploitation, qui ont plus que doublé, passant de 396 millions de livres sterling à 847,9 millions de livres sterling.

Les mineurs Anglo American et Glencore ont également progressé de 4,9 % et 4,1 % grâce à des données positives en provenance de Chine, un gros acheteur de minerais.

Les ventes au détail chinoises ont augmenté plus que prévu, stimulées par un congé prolongé au début du mois. Selon le Bureau national des statistiques, les ventes au détail ont augmenté de 7,6 % en octobre par rapport à l'année précédente, contre 5,5 % en septembre, soit la croissance la plus élevée depuis mai. Ce chiffre est supérieur au consensus du marché de 7,0 %, tel que cité par FXStreet.

Pendant ce temps, la croissance de la production industrielle en octobre a progressé à 4,6 %, dépassant les prévisions selon lesquelles elle resterait inchangée par rapport aux 4,5 % de septembre.

Parmi les valeurs moyennes cotées à Londres, Genuit a augmenté de 11%, après avoir déclaré qu'il s'attendait à réaliser un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année "légèrement supérieur" aux attentes du marché de 89,7 millions de livres sterling.

Le fournisseur de systèmes d'alimentation en eau, de climatisation et de ventilation pour les bâtiments et les infrastructures a déclaré que la performance était soutenue par la diversité de son exposition aux segments de marché, avec un chiffre d'affaires au cours des 10 premiers mois de l'année en baisse de 4,8 % à 504,2 millions de livres sterling sur une base comparable par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, Ocean Wilsons a progressé de 13 %.

Sa filiale de services maritimes au Brésil a vu son chiffre d'affaires net du troisième trimestre grimper à 356,4 millions USD, soit 8,3 % de plus que l'année précédente, tandis que le bénéfice a augmenté de 33 % pour atteindre 58,5 millions USD.

Sur l'AIM, Verici DX a fait un bond de 62 %, après que le développeur de diagnostics cliniques pour les transplantations d'organes a signé un accord de licence mondial exclusif avec Thermo Fisher pour poursuivre le développement d'un test de pronostic pré-transplantation pour le risque de rejet précoce du rein.

Verici DX a déclaré s'attendre à des paiements d'environ 5 millions d'USD de la part de Thermo Fisher au cours des 12 prochains mois, avec un paiement supplémentaire par la suite, ainsi qu'à des redevances permanentes sur les tests vendus.

L'or était coté à 1 973,01 USD l'once à la mi-journée mercredi, en hausse par rapport aux 1 964,57 USD de mardi. Le pétrole Brent s'échangeait à 82,01 USD le baril à midi mercredi, en baisse par rapport aux 83,42 USD de mardi.

