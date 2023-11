Le rand sud-africain a été peu modifié dans les premiers échanges lundi, avant une semaine remplie de données économiques.

A 0655 GMT, le rand s'est échangé à 18,7950 contre le dollar, près de sa clôture précédente de 18,8000.

Le dollar s'est négocié dernièrement à environ 0,1% plus faible contre un panier de devises mondiales.

Cette semaine "commence lentement mais se termine avec des événements de premier plan", ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank lors d'un briefing matinal.

Au niveau mondial, l'accent sera mis sur les données d'inflation de certaines des plus grandes économies du monde et sur un discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, vendredi.

Au niveau local, les investisseurs se concentreront sur les données relatives à la balance commerciale et budgétaire et à l'inflation du côté de l'offre plus tard dans la semaine.

Comme d'autres devises sensibles au risque, le rand s'inspire souvent des événements locaux et mondiaux.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 0,5 point de base à 10,200%.