Le rand sud-africain s'est affaibli dans les premiers échanges mardi, alors que les inquiétudes sur la croissance mondiale ont augmenté en raison des données commerciales chinoises plus faibles et des inquiétudes locales sur la réalisation des objectifs budgétaires.

A 0701 GMT, le rand s'est échangé à 18,3550 contre le dollar, environ 0,36% plus faible que sa clôture précédente.

Le dollar s'est négocié dernièrement à environ 0,2% plus fort contre un panier de devises mondiales.

Le rallye du rand la semaine dernière sur la base d'une amélioration du sentiment de risque a été quelque peu tempéré par des données commerciales chinoises plus faibles et un rebond du dollar, a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

L'agence de notation Fitch a également fait part de ses inquiétudes concernant les coupures d'électricité, les problèmes de fret ferroviaire et la capacité de l'Afrique du Sud à atteindre les objectifs budgétaires annoncés dans le budget à mi-parcours de la semaine dernière.

Le rand, sensible au risque, comme la plupart des devises des marchés émergents, est sensible aux changements dans les facteurs mondiaux tels que la politique monétaire américaine.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer mercredi et jeudi, et l'accent sera mis sur la question de savoir s'il maintient le ton plus dovish adopté après la réunion de politique générale de la semaine dernière.

Localement, les réserves étrangères nettes de l'Afrique du Sud ont augmenté pour atteindre 55,510 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre, contre 54,980 milliards de dollars en septembre, ont montré les données de la banque centrale mardi.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 3 points de base à 10,430%.