Londres (awp/afp) - Le yen progressait mardi, porté la perspective d'une nouvelle intervention sur le marché des changes par le Japon, qui s'inquiète de la faiblesse de sa devise, tandis que la roupie reculait face aux incertitudes des résultats des législatives en Inde.

Vers 11h20, la devise nippone prenait 0,57% face au billet vert, à 155,19 yens pour un dollar, et avançait de 0,84% face à la monnaie unique européenne, à 168,77 yens pour un euro.

"Le gouvernement japonais devrait mettre en garde contre la faiblesse du yen dans sa feuille de route politique" de l'année à venir, remarque Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill, s'appuyant sur des informations de la presse financière ayant consulté le document en amont de sa publication, qui pourrait intervenir ce mois-ci.

La faiblesse du yen a ses avantages, en gonflant artificiellement les bénéfices à l'étranger des entreprises japonaises, mais aussi de sérieux inconvénients: elle renchérit les importations et plombe le pouvoir d'achat des ménages, et donc la consommation intérieure, pesant sur la croissance nippone.

Par ailleurs, "l'intervention de la Banque du Japon (BoJ)" sur le marché des changes "le mois dernier indique que les autorités japonaises ne toléreront pas un taux supérieur à 160" yens pour un dollar, estiment les analystes de chez UniCredit.

Le Japon est intervenu sur le marché des changes à hauteur d'environ 62 milliards de dollars depuis fin avril, a annoncé vendredi dernier le ministère des Finances nippon, confirmant les spéculations du marché en ce sens.

Il s'agissait de la première fois en un an et demi que le Japon puisait dans ses réserves de dollars afin de freiner la dégringolade de sa devise, tombée fin avril à un plus bas en 34 ans face au billet vert et à des abysses historiques face à l'euro.

De son côté, la roupie indienne perdait 0,44% face au billet vert, à 83,51 roupies pour un dollar.

"En Inde, le décompte anticipé des élections (législatives) laisse entrevoir une victoire moins importante de l'alliance au pouvoir (du Premier ministre sortant Narendra, ndlr) Modi que ce que suggéraient les sondages à la sortie des urnes dimanche soir", expliquent les analystes de la Deutsche Bank.

Le Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi est pour l'instant en tête avec 38,68% des voix, selon des résultats partiels de la commission électorale après le dépouillement de la moitié des bulletins.

Selon ces chiffres, le BJP et les membres de sa coalition obtiendraient les sièges nécessaires à l'obtention d'une majorité parlementaire à la chambre basse, mais ce total est pour l'instant inférieur aux sièges emportés par le BJP et ses alliés en 2019.

afp/jh